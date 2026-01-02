02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Karşıyaka'ya Yakup Arda geliyor

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç, Sırp ekibi Novi Pazar'daki kiralık sözleşmesini feshederek Karşıyaka'ya imza atacak.

calendar 02 Ocak 2026 14:08
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
Karşıyaka'ya Yakup Arda geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ara transfere Akkonakspor'dan 18 yaşındaki sol bek Cumali Turhan'ı alarak başlayan Karşıyaka'nın anlaşmaya vardığı Beşiktaşlı sol kanat Yakup Arda Kılıç yarın İzmir'e gelerek takıma katılacak.

Siyah-beyazlıların sezon başında Sırp kulübü Novi Pazar'a kiralık gönderdiği 20 yaşındaki Arda bu takımla sözleşmesini feshetti. Genç futbolcu yeşil-kırmızılalara imza atacak.

İç transferde Muşspor'a satılan sol bek Ferdi'nin yanı sıra kaleci Bayram ve golcü Selahattin'le yollarını ayıran İzmir temsilcisinin şans bulamadığı gerekçesiyle kulüp bulmak için izin isteyen Mehmet Güneş'i kiralık göndermesi bekleniyor. Mehmet sezon başında bonservis ödenerek alınmıştı.

Transferde Kaf-Kaf'ın gündemindeki Söke 1970 SK'dan İsa Güler ise 2'nci Lig ekibi Muğlaspor'la anlaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.