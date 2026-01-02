02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Crystal Palace'tan 40.1 milyon Euro'ya transfer

Crystal Palace, Brennan Johnson'ın transferi için Tottenham ile 40.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı.

calendar 02 Ocak 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Crystal Palace'tan 40.1 milyon Euro'ya transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Crystal Palace, Brennan Johnson'ın transferi için Tottenham ile el sıkıştı.

BBC'de yer alan habere göre; Crystal Palace, Brennan Johnson'ın transferi için Tottenham Hotspur ile 40.1 milyon Euro (35 milyon Sterlin) karşılığı anlaşma sağladı.

Transfer, 24 yaşındaki Galler milli oyuncunun Pazar günü Newcastle ile oynanacak maçta Palace kadrosunda yer alabilmesi için Cuma günü sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla kesinleşmesi bekleniyor.

GLASNER İKNA ETTİ


Crystal Palace'a ilk başta soğuk bakan Johnson, teknik direktör Oliver Glasner ile yaptığı görüşmelerin ardından transferi kabul etti.

Johnson'ın kısa süre içerisinde sağlı kontrollerinden geçmesi ve ardından Selhurst Park'ta imza atması bekleniyor.

TOTTENHAM'A KUPA KAZANDIRAN GOLÜ ATTI

Geçen sezon Bilbao'da Tottenham'ın Manchester United'ı yenerek kazandığı Avrupa Ligi zaferinde galibiyet golünü atan Johnson, kişisel başarılarına rağmen teknik direktör Thomas Frank'ın uzun vadeli planlarında yer almadı.

Tottenham'ın 2023 yazında 55 milyon Euro bedelle Nottingham Forest'tan transfer ettiği Brennan Johnson, bu sezon oynadığı 22 maçta 907 dakika süre buldu ve 4 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.