Crystal Palace'tan 40.1 milyon Euro'ya transfer

GLASNER İKNA ETTİ

TOTTENHAM'A KUPA KAZANDIRAN GOLÜ ATTI

Crystal Palace, Brennan Johnson'ın transferi için Tottenham ile el sıkıştı.BBC'de yer alan habere göre; Crystal Palace, Brennan Johnson'ın transferi için Tottenham Hotspur ileTransfer, 24 yaşındaki Galler milli oyuncunun Pazar günü Newcastle ile oynanacak maçta Palace kadrosunda yer alabilmesi için Cuma günü sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla kesinleşmesi bekleniyor.Crystal Palace'a ilk başta soğuk bakan Johnson, teknik direktör Oliver Glasner ile yaptığı görüşmelerin ardından transferi kabul etti.Johnson'ın kısa süre içerisinde sağlı kontrollerinden geçmesi ve ardından Selhurst Park'ta imza atması bekleniyor.Geçen sezon Bilbao'da Tottenham'ın Manchester United'ı yenerek kazandığı Avrupa Ligi zaferinde galibiyet golünü atan Johnson, kişisel başarılarına rağmen teknik direktör Thomas Frank'ın uzun vadeli planlarında yer almadı.Tottenham'ın 2023 yazında 55 milyon Euro bedelle Nottingham Forest'tan transfer ettiği Brennan Johnson, bu sezon oynadığı 22 maçta 907 dakika süre buldu ve 4 gol attı.