Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesini feshetti!

Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

calendar 02 Ocak 2026 22:18 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Anthony Musaba ile ilgili süreci resmiyete kavuşturdu.

Karadeniz temsilcisi, Hollandalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Samsunspor, daha önce Anthony Musaba'nın kulüple ilişkisini fiilen kestiğini duyurmuş ve oyuncu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

Anthony Musaba'nın kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Musaba, 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 



Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.