Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesini feshetti!

Samsunspor, Anthony Musaba ile ilgili süreci resmiyete kavuşturdu.



Karadeniz temsilcisi, Hollandalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.



DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI



Samsunspor, daha önce Anthony Musaba'nın kulüple ilişkisini fiilen kestiğini duyurmuş ve oyuncu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı.



Anthony Musaba'nın kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.



SAMSUNSPOR PERFORMANSI



Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Musaba, 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.







