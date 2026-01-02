02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
0-042'
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
0-0DA
02 Ocak
Toulouse-Lens
0-0DA
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
1-190'
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Anadolu Efes, üst üste 3. kez mağlup!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 19. haftasında Kızılyıldız'a sahasında 87-65 yenildi.

02 Ocak 2026
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, üst üste 3. kez mağlup!






EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı ağırladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı Kızılyıldız 87-65 kazandı.

Temsilcimiz, EuroLeague'de üst üste 3. yenilgisini aldı.

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Kızılyıldız'da oynayan Jordan Nwora oldu.


Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız, 19. maçında 11. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 19. maçında 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, ligin gelecek haftasında Paris'i konuk edecek. Kızılyıldız ise evinde Valencia'yı ağırlayacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Joseph Bissang

Anadolu Efes: Weiler-Babb 17, Beaubois 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Şehmus Hazer, Cordinier 3, Swider 13, Jones 11, Loyd, Smits 2

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 2, Butler 10, Kalinic 4, Moneke 16, Motiejunas 7, Nwora 24, Davidovac 2, Izundu 11, Ojeleye 11, Yago

1. Periyot: 14-21

Devre: 25-43

3. Periyot: 41-66

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
