Anadolu Efes, üst üste 3. kez mağlup!

EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı ağırladı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı Kızılyıldız 87-65 kazandı.
Temsilcimiz, EuroLeague'de üst üste 3. yenilgisini aldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Kızılyıldız'da oynayan Jordan Nwora oldu.
Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız, 19. maçında 11. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 19. maçında 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Anadolu Efes, ligin gelecek haftasında Paris'i konuk edecek. Kızılyıldız ise evinde Valencia'yı ağırlayacak.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Joseph Bissang
Anadolu Efes: Weiler-Babb 17, Beaubois 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Şehmus Hazer, Cordinier 3, Swider 13, Jones 11, Loyd, Smits 2
Kızılyıldız: Miller-McIntyre 2, Butler 10, Kalinic 4, Moneke 16, Motiejunas 7, Nwora 24, Davidovac 2, Izundu 11, Ojeleye 11, Yago
1. Periyot: 14-21
Devre: 25-43
3. Periyot: 41-66
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı Kızılyıldız 87-65 kazandı.
Temsilcimiz, EuroLeague'de üst üste 3. yenilgisini aldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Kızılyıldız'da oynayan Jordan Nwora oldu.
Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız, 19. maçında 11. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 19. maçında 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Anadolu Efes, ligin gelecek haftasında Paris'i konuk edecek. Kızılyıldız ise evinde Valencia'yı ağırlayacak.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Joseph Bissang
Anadolu Efes: Weiler-Babb 17, Beaubois 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Şehmus Hazer, Cordinier 3, Swider 13, Jones 11, Loyd, Smits 2
Kızılyıldız: Miller-McIntyre 2, Butler 10, Kalinic 4, Moneke 16, Motiejunas 7, Nwora 24, Davidovac 2, Izundu 11, Ojeleye 11, Yago
1. Periyot: 14-21
Devre: 25-43
3. Periyot: 41-66