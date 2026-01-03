02 Ocak
Milan, deplasmanda Cagliari'yi tek golle devirdi!

İtalya Serie A'nın 18. hafta maçında Milan, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

Milan, deplasmanda Cagliari'yi tek golle devirdi!
İtalya Serie A'nın 18. hafta maçında Milan, Cagliari'ye konuk oldu.

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan, 1-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Cagliari'de forma giyen milli yıldız Semih Kılıçsoy, mücadeleye ilk 11'de başladı. 83. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Milan, 17 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 38'e yükseltti. Cagliari, 18 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Milan, Genoa'yı ağırlayacak. Cagliari, Cremonese deplasmanına gidecek.
