Obradovic: 'Bu maçı kazanmaya ihtiyacımız vardı'

Kızılyıldız Başantrenörü Sasa Obradovic, Anadolu Efes karşısında iyi oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi.
Galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Obradovic, şöyle konuştu:
"Galibiyeti hak ettik. Maçın başında iyiydik. Hücumda iyiydik ama savunma tarafında da gayet iyiydik. Bu maça ihtiyacımız vardı. Özellikle bu zor takvimde. Burada ilk defa kazandık. Ocak takvimimiz çok zor, bu şekilde devam etmeliyiz. İşin hücum tarafında topu iyi paylaştık. Asist sayımızdan dolayı bu maç sonunda mutlu olmalıyız. Jordan Nwora Avrupa'da pozisyonunda en yetenekli oyunculardan biri. İyi bir savunmacı olarak tanımlamıyor insanlar ama bence oldukça iyi bir savunmacı. Hücumda zaten içeriden dışarıdan sayı bulabiliyor. Bizim takımımızın anahtarı gibi."
