Obradovic: "Bu maçı kazanmaya ihtiyacımız vardı"

Kızılyıldız Başantrenörü Sasa Obradovic, Anadolu Efes karşısında iyi oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Kızılyıldız Başantrenörü Sasa Obradovic, Anadolu Efes karşısında iyi oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

Galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Obradovic, şöyle konuştu:

"Galibiyeti hak ettik. Maçın başında iyiydik. Hücumda iyiydik ama savunma tarafında da gayet iyiydik. Bu maça ihtiyacımız vardı. Özellikle bu zor takvimde. Burada ilk defa kazandık. Ocak takvimimiz çok zor, bu şekilde devam etmeliyiz. İşin hücum tarafında topu iyi paylaştık. Asist sayımızdan dolayı bu maç sonunda mutlu olmalıyız. Jordan Nwora Avrupa'da pozisyonunda en yetenekli oyunculardan biri. İyi bir savunmacı olarak tanımlamıyor insanlar ama bence oldukça iyi bir savunmacı. Hücumda zaten içeriden dışarıdan sayı bulabiliyor. Bizim takımımızın anahtarı gibi."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
