Hakan Kutlu, Sakaryaspor'da ilk antrenmanında

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde başladı.Rüstemler Tesisleri'nde Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.Teknik direktör Hakan Kutlu, antrenman devam ederken basın mensuplarına, önemli bir camiaya geldiklerinin farkında olduklarını söyledi.Her şeyin güzel olacağını umduklarını belirten Kutlu,diye konuştu.Kutlu, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:Sakaryaspor, ligin 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Bandırmaspor'u konuk edecek.