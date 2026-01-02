02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Hakan Kutlu, Sakaryaspor'da ilk antrenmanında

Sakaryaspor, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile ilk antrenmanına çıktı

calendar 02 Ocak 2026 18:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hakan Kutlu, Sakaryaspor'da ilk antrenmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hakan Kutlu, antrenman devam ederken basın mensuplarına, önemli bir camiaya geldiklerinin farkında olduklarını söyledi.


Her şeyin güzel olacağını umduklarını belirten Kutlu, "Ligin ilk yarısında bazı sıkıntılar yaşamış bir takım ama halledilemeyecek problemler olduğunu düşünmüyorum. Yeni yönetim ve teknik ekip, heyecanlıyız. Her takımın olduğu gibi Sakaryaspor'un da transfere ihtiyacı olabilir ama daha çok takım içinden problemleri çözmeye çalışacağız. İhtiyacımız olan transferleri de yapacağız tabii ki." diye konuştu.

Kutlu, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor, önemli futbolcu grubuna sahip ama bazen birliktelik sağlanamadığı zaman ne kadar iyi futbolcu olursanız olun, geçmişiniz ne kadar başarılı olursa olsun sahaya yansıtamıyorsunuz. Birlikteliği sağladığımız zaman futbolcu grubunun eksiklikleri tamamlayabileceğini düşünüyorum. Birlikteliği sağlayıp Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğimize inanıyorum. Takımla da ilk konuşmamız bu yönde oldu."

Sakaryaspor, ligin 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Bandırmaspor'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.