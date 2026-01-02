Manchester United, Rennes forması giyen 20 yaşındaki stoper Jeremy Jacquet'i transfer listesinin ilk sıralarına yazdı.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; savunma hattında istikrar ve atletizm problemleri yaşayan Manchester United, genç oyuncunun transferinde karar kıldı. Sezon başından beri takip edilen Jacquet için ocak ayında Rennes'e bir teklif yapılacak.



Manchester United'ın Jacquet için 50 milyon Euro bütçe belirlediği ve bu transferi kısa sürede bitirmeyi hedeflediği belirtildi.



Rennes altyapısından yetişen 1.90 boyundaki sağ ayaklı stoper Jacquet, bu sezon 15 Ligue 1 maçında forma giydi.



