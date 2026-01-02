02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

MANU'dan 20'lik kuleye 50 milyon Euro!

Manchester United, Rennes'in 20 yaşındaki stoperi Jeremy Jacquet'i 50 milyon Euro bedelle kadrosuna katmak istiyor.

calendar 02 Ocak 2026 13:58 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
MANU'dan 20'lik kuleye 50 milyon Euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester United, Rennes forması giyen 20 yaşındaki stoper Jeremy Jacquet'i transfer listesinin ilk sıralarına yazdı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; savunma hattında istikrar ve atletizm problemleri yaşayan Manchester United, genç oyuncunun transferinde karar kıldı. Sezon başından beri takip edilen Jacquet için ocak ayında Rennes'e bir teklif yapılacak.

Manchester United'ın Jacquet için 50 milyon Euro bütçe belirlediği ve bu transferi kısa sürede bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

Rennes altyapısından yetişen 1.90 boyundaki sağ ayaklı stoper Jacquet, bu sezon 15 Ligue 1 maçında forma giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.