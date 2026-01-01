01 Ocak
C.Palace-Fulham
0-032'
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
0-033'
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-033'
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Chelsea'de Maresca gitti, Rosenior ve Farioli aday

Chelsea, Enzo Maresca ile yollarını ayırdı; yeni teknik direktör adayları ise Strasbourg'dan Liam Rosenior ve Porto'dan Francesco Farioli.

01 Ocak 2026 15:28 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 20:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'de Maresca gitti, Rosenior ve Farioli aday
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği bildirildi.

Chelsea yönetimi, takımın başına kısa süre içinde yeni bir teknik direktör getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda iki isim öne çıkıyor.


İLK ADAY ROSENIOR

İlk aday, Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior. 41 yaşındaki Rosenior, teknik direktörlük kariyerine Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de 2022-2024 yılları arasında başladı.

Liam Rosenior, Hull City'nin başında 78 maça çıktı ve 1.40 maç başı puan ortalaması yakaladı. Hull City ile play-off'un kıyısından döndü.

41 yaşındaki teknik adam Strasbourg'un başında ise 62 maça çıktı ve 1.76 maç başı puan ortalaması tutturdu. Genç oyunculardan kurulu Strasbourg'u lig yedincisi yaparak Konferans Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.

FARIOLI DE GÜNDEMDE

Öte yandan Telegraph'ın haberine göre Chelsea'nin düşündüğü diğer aday ise Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli.

Sezon başında Ajax'tan ayrılarak Porto'nun başına geçen 36 yaşındaki İtalyan teknik adam, ligin ilk yarısında oynanan 16 maçın 15'ini kazanırken sadece 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Porto, 46 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve en yakın rakibi Sporting'e 5 puan fark atmış durumda. Chelsea, Farioli ile anlaşması durumunda Porto'ya 20 milyon euroluk bonservis ücreti ödemek zorunda kalacak.

Teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlayan Farioli, sırasıyla Alanyaspor, Nice, Ajax ve Porto'yu çalıştırdı ve Porto'ya tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşattı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Chelsea yönetimi önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörü açıklamayı planlıyor.

