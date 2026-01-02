Barcelona-Maccabi maçına Katalan halkından erteleme talebi

6 Ocak'ta Palau Blaugrana'da seyircisiz oynanması planlanan Barcelona ile Maccabi Tel Aviv arasındaki EuroLeague 20. hafta basketbol maçının ertelenmesini talep etti.





Manifestoda maçın oynanmasının

Filistin halkına karşı soykırımı normalleştirmek ve uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin örtbas edilmesine katkıda bulunmak

" denildi.





Manifesto, sporun bu tür durumlarda tarafsız kalamayacağını ve söz konusu devletlerin karıştığı silahlı çatışmaları "örtbas etmek" için kullanılamayacağını vurguluyor.





Barcelona'nın en büyük 3 taraftar grubu

Penya Blaugrana Meritxell, Sang Culé ve Dracs,

EuroLeague'den İsrail takımlarını turnuvalardan men etmesini talep etti ve

Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını

belirterek savaşın ve şiddetin sona ermesini istedi.

Katalonya'daki yaklaşık 150 sosyal, işçi ve siyasi örgüt,Talep,platformu tarafından desteklenen bir manifesto aracılığıyla yapıldı.FC Barcelona'nın maçın kapalı kapılar ardında oynanacağını açıklamasına rağmen, Katalonya'da maçın oynanmasını engellemek için geniş bir sosyal ve siyasi konsensüs olduğu belirtiliyor.Manifesto'yu imzalayan kuruluşlar arasında sosyal gruplar ve sendikalar bulunuyor. ERC, Comuns ve CUP gibi yerel siyasi partiler de bu girişimi destekleyen ve bu hafta Katalan Parlamentosu'na maçın ertelenmesini açıkça talep eden bir önerge sunan topluluklar arasında yer alıyor.