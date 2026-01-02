02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Barcelona-Maccabi maçına Katalan halkından erteleme talebi

Katalonya'da 150 örgüt ve siyasi partiler EuroLeague'de oynanacak Barcelona-Maccabi Tel Aviv maçının "soykırımı normalleştirdiğini" savunarak ertelenmesini talep ediyor.

Barcelona-Maccabi maçına Katalan halkından erteleme talebi
Katalonya'daki yaklaşık 150 sosyal, işçi ve siyasi örgüt, 6 Ocak'ta Palau Blaugrana'da seyircisiz oynanması planlanan Barcelona ile Maccabi Tel Aviv arasındaki EuroLeague 20. hafta basketbol maçının ertelenmesini talep etti.



Talep, "Prou Complicitat amb Israel" (İsrail ile Suç Ortaklığına Son) platformu tarafından desteklenen bir manifesto aracılığıyla yapıldı. Manifestoda maçın oynanmasının "Filistin halkına karşı soykırımı normalleştirmek ve uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin örtbas edilmesine katkıda bulunmak" denildi.


Manifesto, sporun bu tür durumlarda tarafsız kalamayacağını ve söz konusu devletlerin karıştığı silahlı çatışmaları "örtbas etmek" için kullanılamayacağını vurguluyor.



FC Barcelona'nın maçın kapalı kapılar ardında oynanacağını açıklamasına rağmen, Katalonya'da maçın oynanmasını engellemek için geniş bir sosyal ve siyasi konsensüs olduğu belirtiliyor.


Manifesto'yu imzalayan kuruluşlar arasında sosyal gruplar ve sendikalar bulunuyor.  ERC, Comuns ve CUP gibi yerel siyasi partiler de bu girişimi destekleyen ve bu hafta Katalan Parlamentosu'na maçın ertelenmesini açıkça talep eden bir önerge sunan topluluklar arasında yer alıyor.


Barcelona'nın en büyük 3 taraftar grubu Penya Blaugrana Meritxell, Sang Culé ve Dracs, EuroLeague'den İsrail takımlarını turnuvalardan men etmesini talep etti ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek savaşın ve şiddetin sona ermesini istedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
