Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in menajeri Rich Paul, Cam Reddish'in NBA'de beklenen seviyeye neden ulaşamadığına dair değerlendirmelerde bulundu.
Paul'e göre sorun hiçbir zaman yetenek eksikliği olmadı; kariyeri rol, zamanlama ve özgüven faktörleri şekillendirdi. Bu süreç Duke Üniversitesi'ndeki günlerinden NBA Draftı'na ve kısa süren yurt dışı macerasına kadar uzandı.
LeBron James'in uzun ve istikrarlı kariyeri, NBA tarihinde çok az oyuncunun başarabildiği bir durum olarak öne çıkıyor. Yıllar boyunca zirvede kalmak son derece nadir görülürken, birçok yetenekli oyuncu zamanlama ve baskı faktörleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Cam Reddish de bu isimlerden biri oldu.
NBA kariyerinin fiilen sona erdiği düşünülen Reddish için Rich Paul, Game Over with Max Kellerman and Rich Paul programında nelerin ters gittiğini anlattı. Paul, sorunun asla yetenek olmadığını, asıl meselenin rol, özgüven ve doğru ortam olduğunu vurguladı.
"Bu çocuğun çok kolay şekilde 50 sayı attığını gördüm. Ben ve Mav birlikteydik ve 'Vay be, çok kolay yapıyor' dedik. 2.06 boyunda, çok akıcı bir oyuncu. Ama üniversitede RJ ve Zion'la birlikte oynayınca bir anda üçüncü opsiyon haline geldi," ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Bu durum zihinsel olarak seni etkileyebilir, özgüvenini zedeler… Sonra drafta geliyorsun, ilk beşten seçileceğin konuşuluyor. Ama 10. sıradan, seni yıllarca önünde sıralayan bir oyuncuyu 4. sıradan seçmiş bir takıma gidiyorsun: DeAndre Hunter. Ardından takaslar geliyor, şartlar değişiyor."
Reddish, Duke'a yıldız adayı olarak gelmişti ancak Zion Williamson ve RJ Barrett ile birlikte oynaması, topu daha az elinde tutmasına ve özgürlük alanının daralmasına neden oldu. Takım lideri olmak yerine daha sınırlı bir rolü kabul etmek zorunda kalması, genç bir oyuncunun zihinsel yapısını doğrudan etkileyebilecek bir süreçti.
Paul'a göre 2019 NBA Draftı da kariyerin kırılma noktalarından biri oldu. İlk beşten seçilmesi beklenen Reddish'in 10. sıraya düşmesi ve Atlanta'nın daha önce DeAndre Hunter'ı seçmiş olması, üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Sonrasında gelen takaslar ve değişen roller, istikrarın hiçbir zaman yakalanamamasına yol açtı.
NBA'deki şansları tükendikten sonra Reddish, yeni bir başlangıç için yurt dışına yöneldi. Sezonun başında Litvanya ekibi BC Šiauliai ile anlaşan oyuncu, kariyerinde ilk kez NBA dışında forma giydi. Burada daha fazla sorumluluk aldı ve skorer yönünü zaman zaman ortaya koydu.
Dokuz maçta 14.7 sayı, 3.8 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalayan Reddish, Rytas Vilnius karşısında 27 sayı kaydettiği maçla da dikkat çekti.
Ancak bu geri dönüş uzun soluklu olmadı. Šiauliai kulübü daha sonra Reddish ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ve oyuncunun kişisel nedenlerle Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğünü açıkladı.
