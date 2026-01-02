Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in menajeri Rich Paul, Cam Reddish'in NBA'de beklenen seviyeye neden ulaşamadığına dair değerlendirmelerde bulundu.Paul'e göre sorun hiçbir zaman yetenek eksikliği olmadı; kariyeri rol, zamanlama ve özgüven faktörleri şekillendirdi. Bu süreç Duke Üniversitesi'ndeki günlerinden NBA Draftı'na ve kısa süren yurt dışı macerasına kadar uzandı.LeBron James'in uzun ve istikrarlı kariyeri, NBA tarihinde çok az oyuncunun başarabildiği bir durum olarak öne çıkıyor. Yıllar boyunca zirvede kalmak son derece nadir görülürken, birçok yetenekli oyuncu zamanlama ve baskı faktörleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Cam Reddish de bu isimlerden biri oldu.NBA kariyerinin fiilen sona erdiği düşünülen Reddish için Rich Paul, Game Over with Max Kellerman and Rich Paul programında nelerin ters gittiğini anlattı. Paul, sorunun asla yetenek olmadığını, asıl meselenin rol, özgüven ve doğru ortam olduğunu vurguladı.ifadelerini kullandı ve ekledi:Reddish, Duke'a yıldız adayı olarak gelmişti ancak Zion Williamson ve RJ Barrett ile birlikte oynaması, topu daha az elinde tutmasına ve özgürlük alanının daralmasına neden oldu. Takım lideri olmak yerine daha sınırlı bir rolü kabul etmek zorunda kalması, genç bir oyuncunun zihinsel yapısını doğrudan etkileyebilecek bir süreçti.Paul'a göre 2019 NBA Draftı da kariyerin kırılma noktalarından biri oldu. İlk beşten seçilmesi beklenen Reddish'in 10. sıraya düşmesi ve Atlanta'nın daha önce DeAndre Hunter'ı seçmiş olması, üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Sonrasında gelen takaslar ve değişen roller, istikrarın hiçbir zaman yakalanamamasına yol açtı.NBA'deki şansları tükendikten sonra Reddish, yeni bir başlangıç için yurt dışına yöneldi. Sezonun başında Litvanya ekibi BC Šiauliai ile anlaşan oyuncu, kariyerinde ilk kez NBA dışında forma giydi. Burada daha fazla sorumluluk aldı ve skorer yönünü zaman zaman ortaya koydu.Dokuz maçta 14.7 sayı, 3.8 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalayan Reddish, Rytas Vilnius karşısında 27 sayı kaydettiği maçla da dikkat çekti.Ancak bu geri dönüş uzun soluklu olmadı. Šiauliai kulübü daha sonra Reddish ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ve oyuncunun kişisel nedenlerle Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğünü açıkladı.