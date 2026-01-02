02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Muğlaspor transferde İsa'yı kaptı

TFF 2. Lig'de adı birçok kulüple anılan İsa Güler'in yeni takımı Muğlaspor oldu.

calendar 02 Ocak 2026 13:59
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı takımı Muğlaspor ara transferde adı birçok takımla anılan Söke 1970 SK'dan forvet İsa Güler ile anlaşmaya vardı.

Karşıyaka, Eskişehirspor ve Kütahyaspor'la da adı anılan 26 yaşındaki İsa, Muğlaspor'la anlaştı.

Sezonun ilk yarısında 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 13 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan İsa, Bucaspor 1928'den çıkıp kariyerinde Bayrampaşa, Diyarbekirspor, Sapancaspor, Alanya 1221 ve Yeni Mersin İdmanyurdu formalarını giydi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
