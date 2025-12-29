Yurt dışı telefonlar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2026

2026 yılı itibarıyla yurtdışı telefonlarının 1 Ocak'ta otomatik olarak açılacağına dair bir algı bulunabiliyor. Resmi açıklamalar ve BTK duyurularını takip ederek cihazınızın durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Kayıt yaptırmayan kullanıcıların 180 gün boyunca kayıtsız kullanım hakkı bulunuyor ancak bu sürenin ardından cihazlar pasif hale geliyor. Peki, Yurtdışı telefonlar ne zaman açılacak 2026? Yurtdışı telefonlar açıldı mı, IMEI kaydı sıfırlanacak mı?

BTK tarafından alınan düzenlemeyle, yurtdışından getirilen telefonların IMEI kaydı yapılmaksızın kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarılmıştı. 1 Ocak 2025 itibarıyla IMEI sıfırlama işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu süreçle birlikte, cihaz sahipleri yeni yılda telefonlarını yeniden kullanmaya başlayabilir. Ancak, geçmiş yıllarda yaşanan gecikmeler göz önüne alındığında, bu işlemin kesin tarihini takip etmek önem taşıyor.

BTK'nın belirlediği düzenlemeye göre, yurtdışından getirilen telefonların IMEI kayıtları her yılbaşında sıfırlanır. 2026 yılında da bu sıfırlamanın 1 Ocak itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ancak, daha önceki yıllarda sürecin zamanında tamamlanmadığı durumlar yaşandığı için kullanıcıların güncel bilgileri BTK'nın resmi açıklamalarından takip etmesi önerilir.