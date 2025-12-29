Haber Tarihi: 29 Aralık 2025 12:38 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 12:38

Yurt dışı telefonlar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2026

Yurtdışından alınan telefonların IMEI kayıtlarıyla ilgili düzenlemeler, 2026 yılına girilmesiyle birlikte kullanıcıların gündeminde. Her yıl yenilenen yasal kullanım süreleri kapsamında, yurtdışından gelen cihazların IMEI kayıtlarının sıfırlanıp sıfırlanmayacağı ise merak konusu. Peki, Yurtdışı telefonlar ne zaman açılacak 2026? Yurtdışı telefonlar açıldı mı, IMEI kaydı sıfırlanacak mı?

Yurt dışı telefonlar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2026
Abone Ol
2026 yılı itibarıyla yurtdışı telefonlarının 1 Ocak'ta otomatik olarak açılacağına dair bir algı bulunabiliyor. Resmi açıklamalar ve BTK duyurularını takip ederek cihazınızın durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Kayıt yaptırmayan kullanıcıların 180 gün boyunca kayıtsız kullanım hakkı bulunuyor ancak bu sürenin ardından cihazlar pasif hale geliyor. Peki, Yurtdışı telefonlar ne zaman açılacak 2026? Yurtdışı telefonlar açıldı mı, IMEI kaydı sıfırlanacak mı?
YURTDIŞI TELEFONLAR AÇILDI MI, IMEI KAYDI SIFIRLANACAK MI?

BTK tarafından alınan düzenlemeyle, yurtdışından getirilen telefonların IMEI kaydı yapılmaksızın kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarılmıştı. 1 Ocak 2025 itibarıyla IMEI sıfırlama işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu süreçle birlikte, cihaz sahipleri yeni yılda telefonlarını yeniden kullanmaya başlayabilir. Ancak, geçmiş yıllarda yaşanan gecikmeler göz önüne alındığında, bu işlemin kesin tarihini takip etmek önem taşıyor.

YILBAŞINDA IMEI KAYDI SIFIRLANIR MI?

BTK'nın belirlediği düzenlemeye göre, yurtdışından getirilen telefonların IMEI kayıtları her yılbaşında sıfırlanır. 2026 yılında da bu sıfırlamanın 1 Ocak itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ancak, daha önceki yıllarda sürecin zamanında tamamlanmadığı durumlar yaşandığı için kullanıcıların güncel bilgileri BTK'nın resmi açıklamalarından takip etmesi önerilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Porto ligde namağlup yoluna devam! Portekiz Ligi Porto ligde namağlup yoluna devam!
Roma, Genoa'yı mağlup etti: Zirve yarışı kızıştı Roma Roma, Genoa'yı mağlup etti: Zirve yarışı kızıştı
Hull City'den 5 maçta 13 puan! Hull City Hull City'den 5 maçta 13 puan!
Beşiktaş ve Trabzonspor takipte: Franco Tongya Gençlerbirliği Beşiktaş ve Trabzonspor takipte: Franco Tongya
Galatasaray'da yönetime istifa tepki! Galatasaray Galatasaray'da yönetime istifa tepki!
Fas lider çıktı, Mali ikinci! Afrika Kupası Fas lider çıktı, Mali ikinci!
Erden Timur için tutuklama kararı Bahis Soruşturması Erden Timur için tutuklama kararı
Fenerbahçe'den Nkunku için Milan'la temas! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Nkunku için Milan'la temas!
Şike iddiası: 14 futbolcu için tutuklama talebi! Trendyol Süper Lig Şike iddiası: 14 futbolcu için tutuklama talebi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı
2
Lille'den Berke Özer paylaşımı!
3
Galatasaray'da yönetime istifa tepki!
4
Real Madrid, Vinicius Junior'un yerine gelecek ismi belirledi!
5
Rizespor'dan Cenk Tosun açıklaması!
6
Tayfur Bingöl'den Rafa Silva yorumu
7
Ertan Torunoğulları: "Transfer görüşmelerinden geliyorum"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.