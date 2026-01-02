Haber Tarihi: 02 Ocak 2026 13:11 - Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 13:11

2026 Askerlik sınıflandırma celp yerleri ne zaman belli olur?

2026 askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Şubat 2026 celp döneminde askere gidecek yedek subay, astsubay ve erlerin yerleri 29 Ocak'ta belli oluyor.


Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL), 2026 yılı Şubat celp dönemine dair sınıflandırma duyurusunu yayımladı. Askerlik çağına gelen veya ertelemesi sona eren binlerce gencin merakla beklediği "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu resmiyet kazandı. Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan 2026 Şubat sınıflandırma döneminde; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin hangi birliklerde eğitim alacağı ocak ayı sonunda netleşecek. İşte e-Devlet üzerinden yapılacak duyurunun kesin tarihi...
2026 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Şubat 2026 sınıflandırma dönemi sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Bu tarihten itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak askerlik yapacakları birlikleri, branşlarını ve sevk tarihlerini öğrenebilecekler.

2026 ŞUBAT CELBİ SEVK TARİHLERİ
Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra, yükümlülerin birliklerine katılacakları sevk tarihleri şu şekilde planlanmıştır:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 05 Şubat 2026

Er (2. Grup): 05 Mart 2026

Er (3. Grup): 02 Nisan 2026

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
2025 yılı içerisinde bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan yükümlülerin 2026 yılında gidecekleri celp dönemleri ve birlikleri de yine 2026 yılı Ocak ayı içerisinde (genellikle ayın üçüncü haftası) e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden ilan edilecektir.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
Askerlik yerinizi öğrenmek için 29 Ocak 2026 tarihinden itibaren e-Devlet Kapısı'ndaki "Milli Savunma Bakanlığı - Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" veya "Yedek Subay/Astsubay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetlerini kullanabilirsiniz. Sonuçlar ayrıca adresinize tebliğ edilmeyecek, e-Devlet üzerinden yapılan duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.
1
Fenerbahçe istediği Kim Min-jae, transfer kararını verdi!
2
Galatasaray, Ugarte'yi bekletiyor; üç aday daha var
3
Barcelona'dan Lewandowski için sürpriz karar
4
Mert Hakan Yandaş'tan yeni mektup!
5
Dev kulüpler Bernardo Silva için sıraya girdi: 9 yıllık dönem bitiyor
6
Romulo'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!
7
Galatasaray'da Okan Buruk, Gabriel Sara için kararını verdi

