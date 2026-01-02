Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın ikinci devre hedefi

Aydın temsilcisi, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 12 puanla 10. sırada tamamladı.İlk yarının sonlarına doğru Alper Hamurcu'yla yollarını ayırıp başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu'yla yoluna devam eden mavi beyazlı takım, ikinci yarı maçları için hazırlıklarına Yörük Ali Efe Tesisleri'nde devam ediyor.İkinci yarının ilk maçını yarın evinde Galatasaray Daikin'e karşı oynayacak Aydın ekibi, daha sonraki 3 maçında Göztepe, Kuzeyboru ve İlbank'la mücadele edecek.Bedestenlioğlu, oynadıkları son 4 maçta elde ettikleri 5 puanın takımdaki öz güveni artırdığını söyledi.Seviyelerinin farkına vararak ikinci devrede doğru oynamaları gerektiğini ifade eden Bedestenlioğlu, şöyle konuştu:Bedestenlioğlu, ligin oyun anlamında zorlaştığını kaydederek, her takımın birbiriyle oynayacağı maçın sonucunun çok şeye gebe olduğunu kaydetti.Takımdaki genç oyunculardan umutlu olduğunu vurgulayan Bedestenlioğlu,diye konuştu.