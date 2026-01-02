02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Basketbolda haftanın programı

Basketbol Süper Ligi'nde 14, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 18. hafta maçları oynanacak

Basketbolda haftanın programı
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
 

Basketbol Süper Ligi



2 Ocak Cuma:


19.00 Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Ocak Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.30 Trabzonspor-Türk Telekom (Hayri Gür)

18.00 Bursaspor Basketbol-Safiport Erokspor (TOFAŞ)

4 Ocak Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Glint Manisa Basket-Galatasaray MCT Technic (Muradiye)

20.30 Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 Ocak Cumartesi:

14.00 Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol (Beşiktaş GAİN)

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Emlak Konut (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

16.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)

17.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇİMSA ÇBK Mersin (Sinan Erdem)

 

Türkiye Basketbol Ligi

2 Ocak Cuma:



20.00 Darüşşafaka Lassa-Çayırova Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

3 Ocak Cumartesi:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Konya Büyükşehir Beledilespor (Metro Enerji)

16.30 OGM Ormanspor-Cemefe Gold Haremspor (M. Sait Zarifoğlu)

18.15 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-İlab Basketbol (Gölbaşı)

4 Ocak Pazar:



13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-MKE Ankaragücü (Gazanfer Bilge)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyespor-KİPAŞ İstiklalspor (Kocaeli Atatürk)

16.30 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

5 Ocak Pazartesi:

20.15 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Göztepe (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
