Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Basketbol Süper Ligi
2 Ocak Cuma:
19.00 Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
3 Ocak Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)
15.30 Trabzonspor-Türk Telekom (Hayri Gür)
18.00 Bursaspor Basketbol-Safiport Erokspor (TOFAŞ)
4 Ocak Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Glint Manisa Basket-Galatasaray MCT Technic (Muradiye)
20.30 Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
3 Ocak Cumartesi:
14.00 Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol (Beşiktaş GAİN)
15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Emlak Konut (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
16.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)
17.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇİMSA ÇBK Mersin (Sinan Erdem)
Türkiye Basketbol Ligi
2 Ocak Cuma:
20.00 Darüşşafaka Lassa-Çayırova Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
3 Ocak Cumartesi:
14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Konya Büyükşehir Beledilespor (Metro Enerji)
16.30 OGM Ormanspor-Cemefe Gold Haremspor (M. Sait Zarifoğlu)
18.15 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-İlab Basketbol (Gölbaşı)
4 Ocak Pazar:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-MKE Ankaragücü (Gazanfer Bilge)
14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyespor-KİPAŞ İstiklalspor (Kocaeli Atatürk)
16.30 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)
5 Ocak Pazartesi:
20.15 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Göztepe (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)