Bayern Münih'ten Victor Osimhen yanıtı!

İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerilen Victor Osimhen için Alman devinden yanıt geldi.

02 Ocak 2026 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Victor Osimhen, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi. 
 
Alman basınında yer alan habere göre Bayern cephesinden bu girişime net bir yanıt geldi.
 
BAYERN MÜNİH'TEN OSIMHEN YANITI
 
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, mevcut kadro planlamasında Victor Osimhen'e ihtiyaç duymadıklarını ifade etti.
 
Eberl'in, kulübün forvet hattında şu an için herhangi bir değişiklik düşünmediğini açıkça dile getirdiği belirtildi.
 
HARRY KANE'YE BAĞLI
 
Osimhen transferinin ancak Harry Kane'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmak istemesi durumunda gündeme gelebileceği aktarıldı.
 
Ancak İngiliz yıldızın kulüpte mutlu olduğu ve böyle bir ayrılığın düşük ihtimal olarak değerlendirildiği kaydedildi.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Osimhen, 12 gol ile takımına katkı sağladı.
