2026 Aylık akbil fiyatları: Öğrenci-tam aylık akbil abonman ücretleri 2026 ne kadar?

: Öğrenci-tam aylık akbil abonman ücretleri kaç TL? İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranı açıklandı. Alınan kararla İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı. Toplu taşımdaki zam sonrası öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri merak edildi. Peki, İETT zammı ne zaman geçerli olmaya başlayacak? İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri..İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yapıldı. Tam bilet 20 liradan 27 liraya yükseldi. Taksilerde kısa mesafe ücreti 135 lira oldu.Geçtiğimiz haftalarda yapılan UKOME toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yapılacak zam için anlaşmaya varamamıştı.Bugün Çırpıcı'da düzenlenen UKOME toplantısında toplu ulaşım ücretleri için yüzde 35'lik zam kararı alınırken, 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni ücret tarifesi ortaya çıktı.Yapılan artışla birlikte İstanbul'da ulaşım ücretleri şu şekilde değişecek:Tam bilet: 27 TLÖğrenci: 13,17 TLÖğretmen ve 60 yaş: 19,33 TLÖğrenci abonman: 381,37 TLTam abonman: 2,118 TLMetrobüs tam bilet: 40,068 TLMarmaray tam bilet: 59,76 TLMetrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TLMetrobüs öğrenci: 13,17 TLUKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi.Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.Bugün gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart ücretlerine 2023 1 Ocak itibarı ile geçerli zamlı tarifeyi devreye koydu. Anonim, öğrenci, engelli ve yaşlı İstanbulkart'ların ücretleri ise şu şekilde uygulamaya konuldu…Tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya,Öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya,Öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya,Tam abonman (aylık akbil) ücreti 602 liradan 777 liraya,Öğrenci abonman (aylık akbil) ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu taşımada kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri de değişti.Tam mavi kart (aylık) 777 TL.Öğrenci mavi kart (aylık) 140 TL.Sosyal mavi kart (aylık) 483 TL.Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TLMetrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL'den 14.69 TL'ye yükseldi.Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir. Güncel metrobüs ücret tarifesi şu şekilde;Marmaray en uzun mesafe ücreti 16.97 TL'den 21.91 TL'ye yükseldi.Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 9.90 TL,Tam parkur 21.91 TL.Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 4.83 TL.Tam parkur öğrenci ücreti ise 9.90 TL.Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde kısa mesafe ücreti 7.09 TL,Tam parkur ücreti 15.27 TL.Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Şehir Hatları fiyat tarifesi şu şekilde oldu;İstanbul'da ulaşımda kullanılan sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişikliğe gidildi.Tek geçişlik bilet ücreti 20 TL.İki geçişlik bilet ücreti 30 TL.Üç geçişlik bilet ücreti 50 TL.Beş geçişlik bilet ücreti 60 TL.On geçişlik bilet ücreti 110 TL.