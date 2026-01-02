02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Inter, Akanji'nin tapusunu alıyor

Inter, şartlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manuel Akanji'yi Manchester City'den her halükarda alma kararı verdi.

calendar 02 Ocak 2026 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler
Inter, Akanji'nin tapusunu alıyor
Inter, Manchester City'den şartlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manuel Akanji'nin bonservisini 'şart' gerçekleşmese bile almayı planlıyor.

La Gazzetta dello Sports'ta yer alan habere göre; Inter, şampiyon olması halinde sözleşmedeki şart devreye girecek ve 15 milyon Euro karşılığında Akanji bonservisiyle transfer edilecek.

Inter yöneticileri Beppe Marotta ve Piero Ausilio ise Akanji'nin performansından çok memnun olduğu ve şampiyon olunmasa bile Manchester City'den bonservisinin alınması yönünde karar aldıkları kaydedildi.


"INTER'DE KALMAK İSTİYORUM"

31 yaşındaki İsviçreli savunmacı, "Inter'de kalmayı umuyorum. Bu sezon ne olacağını görelim. Sonra kulüpler ne yapacağımıza karar verceğiz. Inter'de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

19 MAÇTA İLK 11 VE 90'AR DAKİKA

Bu sezon İtalya Serie A'da 13 maçın 13'üne ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Akanji, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta da forma giydi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
