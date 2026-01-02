Inter, Akanji'nin tapusunu alıyor

"INTER'DE KALMAK İSTİYORUM"

19 MAÇTA İLK 11 VE 90'AR DAKİKA

Inter, Manchester City'den şartlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manuel Akanji'nin bonservisini 'şart' gerçekleşmese bile almayı planlıyor.La Gazzetta dello Sports'ta yer alan habere göre; Inter, şampiyon olması halinde sözleşmedeki şart devreye girecek ve 15 milyon Euro karşılığında Akanji bonservisiyle transfer edilecek.Inter yöneticileri Beppe Marotta ve Piero Ausilio ise Akanji'nin performansından çok memnun olduğu ve şampiyon olunmasa bile Manchester City'den bonservisinin alınması yönünde karar aldıkları kaydedildi.31 yaşındaki İsviçreli savunmacı, "Inter'de kalmayı umuyorum. Bu sezon ne olacağını görelim. Sonra kulüpler ne yapacağımıza karar verceğiz. Inter'de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Bu sezon İtalya Serie A'da 13 maçın 13'üne ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Akanji, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta da forma giydi.