West Ham'dan forvete 2 takviye: 53 milyon Euro!

PABLO İÇİN ANLAŞMA: 24 MİLYON EURO

CASTELLANOS VE PABLO'NUN RAKAMLARI

West Ham United, Milan'a gönderdiği Niklas Füllkrug'un yerine Lazio'dan Taty Castellanos'u getirmeye hazırlanıyor.İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; West Ham, Lazio ile Taty Castellanos'un transferi için anlaşma sağladı. İngiliz kulübü, 27 yaşındaki golcü için Lazio'ya 29 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi taahhüt etti.Arjantinli yıldız ile de anlaşma sağlayan West Ham, kısa süre içerisinde transferi resmi olarak duyuracak.Wst Ham, Castellanos dışında Portekiz ekibi Gil Vicente'de forma giyen 22 yaşındaki golcü Pablo'nun da transferini 24 milyon Euro karşılığında tamamladı.Taty Castellanos, bu sezon Serie A'da oynadığı 11 maçta 2 gol atıp 3 asist yaparken; Pablo ise Portekiz Ligi'nde oynadığı 12 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.