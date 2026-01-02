02 Ocak
West Ham'dan forvete 2 takviye: 53 milyon Euro!

West Ham, 53 milyon Euro ödeyerek forvet hattını Lazio'dan Castellanos ve Gil Vicente'den Pablo ile güçlendirmek üzere...

calendar 02 Ocak 2026 15:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
West Ham'dan forvete 2 takviye: 53 milyon Euro!
West Ham United, Milan'a gönderdiği Niklas Füllkrug'un yerine Lazio'dan Taty Castellanos'u getirmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; West Ham, Lazio ile Taty Castellanos'un transferi için anlaşma sağladı. İngiliz kulübü, 27 yaşındaki golcü için Lazio'ya 29 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi taahhüt etti.

Arjantinli yıldız ile de anlaşma sağlayan West Ham, kısa süre içerisinde transferi resmi olarak duyuracak.


PABLO İÇİN ANLAŞMA: 24 MİLYON EURO

Wst Ham, Castellanos dışında Portekiz ekibi Gil Vicente'de forma giyen 22 yaşındaki golcü Pablo'nun da transferini 24 milyon Euro karşılığında tamamladı.

CASTELLANOS VE PABLO'NUN RAKAMLARI

Taty Castellanos, bu sezon Serie A'da oynadığı 11 maçta 2 gol atıp 3 asist yaparken; Pablo ise Portekiz Ligi'nde oynadığı 12 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.

  
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
