CANLI: Anadolu Efes - Kızılyıldız

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk ediyor.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
ANADOLU EFES: 61
KIZILYILDIZ: 83
1. Çeyrek Sonucu: 14-21
2. Çeyrek Sonucu: 25-43
3. Çeyrek Sonucu: 41-66
(4.Çeyrek)
