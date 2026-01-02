02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

CANLI: Anadolu Efes - Kızılyıldız

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlıyor.

calendar 02 Ocak 2026 19:46 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 21:41
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Anadolu Efes - Kızılyıldız
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk ediyor.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI TAKİP:

ANADOLU EFES: 61

KIZILYILDIZ: 83

1. Çeyrek Sonucu: 14-21
2. Çeyrek Sonucu: 25-43
3. Çeyrek Sonucu: 41-66

(4.Çeyrek)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
