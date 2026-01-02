02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
0-044'
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
0-0DA
02 Ocak
Toulouse-Lens
0-0DA
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
1-1
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Karşıyaka, TOFAŞ'ı uzatmalarda mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçında Karşıyaka, normal süresi 92-92 tamamlanan mücadelede TOFAŞ'ı uzatma sonunda 107-101 mağlup etti.

calendar 02 Ocak 2026 22:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın açılış maçında Karşıyaka, normal süresi 92-92 tamamlanan mücadelede TOFAŞ'ı uzatma sonunda 107-101 yendi.

Karşıyaka, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Karşıyaka: Sokolowski 3, Samet Geyik 4, Manning 6, Alston 23, Moody 12, Young 24, Serkan Menteşe 2, Gordic 7, Bishop 22, Ege Özçelik, Mert Celep 4

TOFAŞ: Perez 25, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 6, Blazevic 25, Besson 13, Floyd 5, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis 3, Furkan Korkmaz 8

1. Periyot: 28-37

Devre: 49-50

3. Periyot: 64-68

Normal süre: 92-92

Beş faulle çıkan: 38.45 Bishop, 44.54 Samet Geyik (Karşıyaka)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
