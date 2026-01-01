Haber Tarihi: 01 Ocak 2026 10:26 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 10:26

2 Ocak Cuma Günü Okullar Tatil mi? Yarın Okullar Tatil mi?

2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi? Yılbaşı tatili 4 gün mü oldu? 2 Ocak 2026 yarın okulların açık olup olmayacağına dair MEB son dakika açıklaması.

2 Ocak Cuma Günü Okullar Tatil mi? Yarın Okullar Tatil mi?
Abone Ol
Yarın okul var mı? 2 Ocak Cuma okullar tatil mi edildi? 1 Ocak Perşembe sonrası okulların çalışma durumu ve 2026 MEB çalışma takvimi detayları burada.
1 Ocak yılbaşı resmi tatilinin ardından, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceğini merak eden milyonlarca öğrenci ve veli, "2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi, yarın okullar açılacak mı?" sorularına kilitlendi. Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle pek çok kişi cuma gününün de idari izin kapsamına alınıp alınmadığını arama motorlarında yoğun şekilde sorguluyor. "Yarın okullar tatil mi?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi bu duruma ışık tutuyor. İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların son durumu...

Yılın ilk gününü dinlenerek geçiren öğrenciler, tatilin uzayıp uzamadığını öğrenmek için "Yarın ders var mı, 2 Ocak'ta okul olacak mı?" yanıtını araştırıyor. Özellikle şehir dışına çıkan aileler ve sınav haftasına hazırlanan öğrenciler için okulun açılış tarihi büyük önem taşıyor. Kamu kurumlarının ve eğitim kurumlarının 1 Ocak sonrası mesai düzeni, Valiliklerden gelecek olası bir tatil haberiyle şekillense de, genel takvim netleşmiş durumda. İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretim takvimine dair merak edilen detaylar...

2 OCAK CUMA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil değildir. 1 Ocak Perşembe günü yapılan resmi tatilin ardından, cuma günü tüm kademelerdeki (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) öğrenciler için eğitim devam edecektir. Herhangi bir Valilik kararı veya Bakanlık açıklaması ile "idari izin" ilan edilmediği sürece yarın okullar açık olacaktır.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN BİTİYOR?
Resmi tatil takvimine göre yılbaşı tatili sadece 1 Ocak gününü kapsamaktadır. 31 Aralık gecesiyle başlayan kutlamaların ardından tek günlük yasal tatil, 1 Ocak Perşembe gece yarısı itibarıyla sona ermektedir. Bu durum, 2 Ocak Cuma gününün bir iş günü olduğu anlamına gelmektedir.

YARIN (2 OCAK) OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Yarın okulda dersler, her okulun kendi belirlediği normal giriş saatlerinde başlayacaktır. Öğrenciler 2 Ocak Cuma günü normal ders programlarına göre okula gidecek ve hafta sonu tatiline cuma günü ders bitiminden sonra gireceklerdir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

2 Ocak Cuma Günü Okullar Tatil mi? Yarın Okullar Tatil mi? Gündem 2 Ocak Cuma Günü Okullar Tatil mi? Yarın Okullar Tatil mi?
Bugün Borsa Açık mı, Kapalı mı? 1 Ocak 2026 Borsa İstanbul (BIST) İşlem Yapıyor mu? Gündem Bugün Borsa Açık mı, Kapalı mı? 1 Ocak 2026 Borsa İstanbul (BIST) İşlem Yapıyor mu?
1 Ocak Bugün Yılbaşında Eczaneler Açık mı? Bugün Hangi Eczaneler Çalışıyor? Gündem 1 Ocak Bugün Yılbaşında Eczaneler Açık mı? Bugün Hangi Eczaneler Çalışıyor?
Beşiktaş'ta transfer raporu: İmza yakın Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer raporu: İmza yakın
2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Açıklandı | 800 Milyon TL Kazandıran Şanslı Numaralar ve Sorgulama Ekranı Gündem 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Açıklandı | 800 Milyon TL Kazandıran Şanslı Numaralar ve Sorgulama Ekranı
Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı! Liverpool Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı!
Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca Chelsea Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca
Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı! Galatasaray Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı!
Carragher: 'Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!' Arsenal Carragher: "Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca
2
Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti
3
Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı!
4
Beşiktaş'ta Rafa Silva için takas iddiası!
5
Galatasaray'da Ayhan Akman ile yollar ayrıldı
6
Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı!
7
Carragher: "Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.