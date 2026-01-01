2 Ocak Cuma Günü Okullar Tatil mi? Yarın Okullar Tatil mi?

Yarın okul var mı? 2 Ocak Cuma okullar tatil mi edildi? 1 Ocak Perşembe sonrası okulların çalışma durumu ve 2026 MEB çalışma takvimi detayları burada.

1 Ocak yılbaşı resmi tatilinin ardından, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceğini merak eden milyonlarca öğrenci ve veli, "2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi, yarın okullar açılacak mı?" sorularına kilitlendi. Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle pek çok kişi cuma gününün de idari izin kapsamına alınıp alınmadığını arama motorlarında yoğun şekilde sorguluyor. "Yarın okullar tatil mi?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi bu duruma ışık tutuyor. İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların son durumu...

Yılın ilk gününü dinlenerek geçiren öğrenciler, tatilin uzayıp uzamadığını öğrenmek için "Yarın ders var mı, 2 Ocak'ta okul olacak mı?" yanıtını araştırıyor. Özellikle şehir dışına çıkan aileler ve sınav haftasına hazırlanan öğrenciler için okulun açılış tarihi büyük önem taşıyor. Kamu kurumlarının ve eğitim kurumlarının 1 Ocak sonrası mesai düzeni, Valiliklerden gelecek olası bir tatil haberiyle şekillense de, genel takvim netleşmiş durumda. İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretim takvimine dair merak edilen detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil değildir. 1 Ocak Perşembe günü yapılan resmi tatilin ardından, cuma günü tüm kademelerdeki (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) öğrenciler için eğitim devam edecektir. Herhangi bir Valilik kararı veya Bakanlık açıklaması ile "idari izin" ilan edilmediği sürece yarın okullar açık olacaktır.

Resmi tatil takvimine göre yılbaşı tatili sadece 1 Ocak gününü kapsamaktadır. 31 Aralık gecesiyle başlayan kutlamaların ardından tek günlük yasal tatil, 1 Ocak Perşembe gece yarısı itibarıyla sona ermektedir. Bu durum, 2 Ocak Cuma gününün bir iş günü olduğu anlamına gelmektedir.

Yarın okulda dersler, her okulun kendi belirlediği normal giriş saatlerinde başlayacaktır. Öğrenciler 2 Ocak Cuma günü normal ders programlarına göre okula gidecek ve hafta sonu tatiline cuma günü ders bitiminden sonra gireceklerdir.