Brennan Johnson, Crystal Palace'a doğru!

Premier Lig'de kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer haberleri gelmeye başladı.



Kış transfer döneminin ilk büyük transferi, Londra ekipleri arasında tamamlanmak üzere.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Crystal Palace, Brennan Johnson'ın transferi için Tottenham' ile 38.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.



TOTTENHAM İÇİN REKOR SATIŞLARDAN



Anlaşmanın tamamlanması halinde bu transfer, Tottenham tarihinin Gareth Bale, Harry Kane ve Kyle Walker'dan sonra en yüksek dördüncü satışı olacak.



SEZON PERFORMANSI



Tottenham'da bu sezon 21 resmi maçta süre alan genç futbolcu, 4 gol atarken hiç asist yapmadı.





