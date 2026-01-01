01 Ocak
C.Palace-Fulham
1-1
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
3-1
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-0
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Brennan Johnson, Crystal Palace'a doğru!

Crystal Palace, Brennan Johnson'ın transferi için Tottenham' ile 38.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

calendar 01 Ocak 2026 21:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Brennan Johnson, Crystal Palace'a doğru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Premier Lig'de kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer haberleri gelmeye başladı.

Kış transfer döneminin ilk büyük transferi, Londra ekipleri arasında tamamlanmak üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Crystal Palace, Brennan Johnson'ın transferi için Tottenham' ile 38.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

TOTTENHAM İÇİN REKOR SATIŞLARDAN

Anlaşmanın tamamlanması halinde bu transfer, Tottenham tarihinin Gareth Bale, Harry Kane ve Kyle Walker'dan sonra en yüksek dördüncü satışı olacak.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham'da bu sezon 21 resmi maçta süre alan genç futbolcu, 4 gol atarken hiç asist yapmadı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
