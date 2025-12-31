Haber Tarihi: 31 Aralık 2025 14:53 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 14:53

Yurt Dışı Telefonlar Ne Zaman Açılacak? 2026 IMEI Kullanım Süresi Ne Zaman Yenileniyor?

Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak, 120 günlük süre ne zaman sıfırlanıyor? 2026 yılı IMEI kayıt ücreti ve kayıtsız kullanım süresi hakkında güncel bilgiler.

Yurt Dışı Telefonlar Ne Zaman Açılacak? 2026 IMEI Kullanım Süresi Ne Zaman Yenileniyor?
Abone Ol
Yılbaşında kapanan yurt dışı telefonlar açılır mı? 1 Ocak 2026 itibarıyla yurt dışı cihazların 120 + 120 günlük kullanım hakkı ve IMEI kayıt detayları.
Yurt dışından getirilen telefonlarını kayıt yaptırmadan kullanan binlerce vatandaş, "Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak, 120 günlük süre yılbaşında sıfırlanıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Türkiye'de mevcut mevzuat gereği, yurt dışından gelen cihazların her takvim yılı başında kullanım hakları yeniden tanımlanıyor. 2025 yılında süresi dolan ve şebeke erişimine kapatılan cihaz sahipleri, "1 Ocak 2026'da telefonum açılır mı?" sorgusuyla yeni yılın getireceği düzenlemeleri takip ediyor. İşte 2026 yılı yurt dışı telefon kullanım ve IMEI kayıt süreciyle ilgili merak edilenler...

1 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla yurt dışı telefonların yeniden şebeke alıp almayacağı, telefonunu kayıt ettirmeyen kullanıcılar için en kritik konu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sistemleri, her takvim yılı başında "kayıtsız kullanım süresi" hakkını her bir IMEI için yeniden başlatıyor. Bu durum, "Yılbaşında telefonlar otomatik açılıyor mu?" sorusunu gündeme taşıyor. İşte 2026 IMEI kayıt ücreti zammı ve telefonların açılma süreciyle ilgili detaylı rehber...

YURT DIŞI TELEFONLAR 1 OCAK'TA AÇILACAK MI?
Evet, yurt dışından getirilen ve 2025 yılı içinde 120 günlük kullanım süresini doldurduğu için kapanan telefonlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren tekrar kullanıma açılacaktır. Her takvim yılı için her bir IMEI numarasına (fiziksel SIM ve e-SIM için ayrı ayrı) verilen 120 günlük kayıtsız kullanım hakkı yeni yıl ile birlikte sıfırlanır. Cihazınızın şebekeye bağlanması, sistem yoğunluğuna bağlı olarak 1-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşebilir.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yurt dışı telefonunu kalıcı olarak kaydettirmek isteyenler için 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni harç bedeli geçerli olacak. Yeniden değerleme oranıyla birlikte:

2025 IMEI Kayıt Ücreti: 45.614 TL

2026 IMEI Kayıt Ücreti: 54.258 TL (Veya güncel son oranlara göre 57.241 TL olarak uygulanacaktır). 1 Ocak'tan itibaren yapılacak başvurularda bu yeni tutar üzerinden ödeme yapılması zorunludur.

120 + 120 GÜN KURALI NASIL İŞLER?
Çift SIM kart girişi olan (veya bir fiziksel SIM bir e-SIM olan) cihazlarda, her bir IMEI numarası için 120 gün kullanım hakkı bulunur. 1 Ocak'ta ilk hattınızı taktığınızda 120 günlük süreniz başlar; bu süre bittiğinde ikinci SIM yuvasına (veya e-SIM'e) geçerek 120 gün daha, yani toplamda 240 gün (8 ay) cihazınızı kayıtsız kullanabilirsiniz.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Recep Uçar'dan transfer açıklaması Rizespor Recep Uçar'dan transfer açıklaması
Gaziantep FK ile Badou Ndiaye yollarını ayırdı Gaziantep FK Gaziantep FK ile Badou Ndiaye yollarını ayırdı
Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor Spor Toto 1. Lig Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor
Trendyol Süper Lig'de 2025 Yılının En Güzel 100 Golü Trendyol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 2025 Yılının En Güzel 100 Golü
2024 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları: Büyük İkramiye Çıkan Numaralar ve Sıralı Tam Liste Gündem 2024 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları: Büyük İkramiye Çıkan Numaralar ve Sıralı Tam Liste
Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı! Galatasaray Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı!
Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar Saat Kaça Kadar Açık, Yarım Gün mü? Gündem Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar Saat Kaça Kadar Açık, Yarım Gün mü?
Galatasaray ve Trabzonspor'dan erteleme talebi! Galatasaray Galatasaray ve Trabzonspor'dan erteleme talebi!
Yılbaşında Neden Hindi Kesilir? Yılbaşı Gecesi Hindi Yemenin Hikayesi ve Kökeni Gündem Yılbaşında Neden Hindi Kesilir? Yılbaşı Gecesi Hindi Yemenin Hikayesi ve Kökeni
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
2
Fenerbahçe'de Musaba için geri sayım
3
Fenerbahçe'den Mert Günok'a teklif!
4
Galatasaray'dan Onyedika için istenen bonservis!
5
Adı Galatasaray ile geçti; Fransa yolcusu!
6
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!
7
Roma'dan sürpriz fesih kararı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.