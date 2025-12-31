Yurt Dışı Telefonlar Ne Zaman Açılacak? 2026 IMEI Kullanım Süresi Ne Zaman Yenileniyor?

Yılbaşında kapanan yurt dışı telefonlar açılır mı? 1 Ocak 2026 itibarıyla yurt dışı cihazların 120 + 120 günlük kullanım hakkı ve IMEI kayıt detayları.

Yurt dışından getirilen telefonlarını kayıt yaptırmadan kullanan binlerce vatandaş, "Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak, 120 günlük süre yılbaşında sıfırlanıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Türkiye'de mevcut mevzuat gereği, yurt dışından gelen cihazların her takvim yılı başında kullanım hakları yeniden tanımlanıyor. 2025 yılında süresi dolan ve şebeke erişimine kapatılan cihaz sahipleri, "1 Ocak 2026'da telefonum açılır mı?" sorgusuyla yeni yılın getireceği düzenlemeleri takip ediyor. İşte 2026 yılı yurt dışı telefon kullanım ve IMEI kayıt süreciyle ilgili merak edilenler...

1 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla yurt dışı telefonların yeniden şebeke alıp almayacağı, telefonunu kayıt ettirmeyen kullanıcılar için en kritik konu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sistemleri, her takvim yılı başında "kayıtsız kullanım süresi" hakkını her bir IMEI için yeniden başlatıyor. Bu durum, "Yılbaşında telefonlar otomatik açılıyor mu?" sorusunu gündeme taşıyor. İşte 2026 IMEI kayıt ücreti zammı ve telefonların açılma süreciyle ilgili detaylı rehber...

Evet, yurt dışından getirilen ve 2025 yılı içinde 120 günlük kullanım süresini doldurduğu için kapanan telefonlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren tekrar kullanıma açılacaktır. Her takvim yılı için her bir IMEI numarasına (fiziksel SIM ve e-SIM için ayrı ayrı) verilen 120 günlük kayıtsız kullanım hakkı yeni yıl ile birlikte sıfırlanır. Cihazınızın şebekeye bağlanması, sistem yoğunluğuna bağlı olarak 1-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşebilir.

Yurt dışı telefonunu kalıcı olarak kaydettirmek isteyenler için 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni harç bedeli geçerli olacak. Yeniden değerleme oranıyla birlikte:

2025 IMEI Kayıt Ücreti: 45.614 TL

2026 IMEI Kayıt Ücreti: 54.258 TL (Veya güncel son oranlara göre 57.241 TL olarak uygulanacaktır). 1 Ocak'tan itibaren yapılacak başvurularda bu yeni tutar üzerinden ödeme yapılması zorunludur.

Çift SIM kart girişi olan (veya bir fiziksel SIM bir e-SIM olan) cihazlarda, her bir IMEI numarası için 120 gün kullanım hakkı bulunur. 1 Ocak'ta ilk hattınızı taktığınızda 120 günlük süreniz başlar; bu süre bittiğinde ikinci SIM yuvasına (veya e-SIM'e) geçerek 120 gün daha, yani toplamda 240 gün (8 ay) cihazınızı kayıtsız kullanabilirsiniz.