Haber Tarihi: 31 Aralık 2025 14:28 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 14:28

Müslümanlar Yılbaşı Kutlar mı? Diyanet Açıklaması

Müslümanlar yılbaşı kutlar mı, İslam dinine göre yılbaşı kutlamak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yılbaşı kutlamaları ve Noel ile ilgili açıklamaları haberimizde.

Müslümanlar Yılbaşı Kutlar mı? Diyanet Açıklaması
Abone Ol
Yılbaşı kutlamak haram mı? Müslüman dünyasında yılbaşı ve Noel farkı nedir? İslam alimlerinin ve Diyanet'in yılbaşı kutlamalarına dair görüşlerini derledik.
Aralık ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Türkiye'de ve İslam dünyasında "Müslümanlar yılbaşı kutlar mı, yılbaşı kutlamak günah mı?" tartışmaları yeniden gündeme oturdu. Birçok vatandaş, kültürel bir etkinlik olarak görülen yılbaşı kutlamalarının dini boyutunu ve İslamiyet'teki yerini merak ediyor. Özellikle "Hristiyan bayramı olan Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?" sorusu, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet'in açıklamaları ve konuya dair merak edilen detaylar...

Yılbaşı gecesi yaklaşırken toplumun farklı kesimlerinde "Müslüman yılbaşı kutlaması yapar mı, Mekke'nin fethi ve yılbaşı çakışması nedir?" soruları üzerine görüş alışverişi yapılıyor. Dini hassasiyeti olan vatandaşlar, inançları doğrultusunda yılbaşı gecesini nasıl geçirmeleri gerektiğini araştırırken; uzmanlar Noel ve Yılbaşı kavramlarının birbirine karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. İşte İslam dünyasında yılbaşı tartışmaları ve öne çıkan başlıklar...

İSLAM'DA YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?
İslam alimlerinin büyük çoğunluğu ve Diyanet İşleri Başkanlığı, başka kültürlere ve dinlere ait olan dini motifli kutlamaların Müslümanlar tarafından benimsenmesini uygun bulmamaktadır. Konuya dair yapılan açıklamalarda, bir Müslüman'ın kendi inanç ve değerleriyle bağdaşmayan, başka dinlerin sembollerini içeren (Noel ağacı, Noel baba figürü vb.) kutlamalardan kaçınması gerektiği vurgulanmaktadır.

NOEL VE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Toplumda en sık karıştırılan konulardan biri Noel ile yılbaşının aynı şey olduğudur.

Noel: Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı, Hristiyanlara özgü dini bir bayramdır (25 Aralık).

Yılbaşı: Bir takvim yılının bitip diğerinin başladığı evrensel ve seküler bir dönüm noktasıdır (31 Aralık/1 Ocak). Müslümanlar için asıl dini yılbaşı ise Hicri takvime göre belirlenen Muharrem ayının birinci günüdür.

DİYANET'TEN YILBAŞI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınladığı hutbelerde genellikle yılbaşı kutlamalarının kültürel bir yozlaşmaya neden olmaması gerektiğine dikkat çekmektedir. Alkol, kumar (milli piyango vb.) ve İslam'ın haram kıldığı unsurların yer aldığı kutlamaların dini açıdan caiz olmadığı ifade edilmektedir. Bunun yerine yılın muhasebesinin yapılması ve dua ile yeni yıla girilmesi tavsiye edilmektedir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Recep Uçar'dan transfer açıklaması Rizespor Recep Uçar'dan transfer açıklaması
Gaziantep FK ile Badou Ndiaye yollarını ayırdı Gaziantep FK Gaziantep FK ile Badou Ndiaye yollarını ayırdı
Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor Spor Toto 1. Lig Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor
Trendyol Süper Lig'de 2025 Yılının En Güzel 100 Golü Trendyol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 2025 Yılının En Güzel 100 Golü
2024 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları: Büyük İkramiye Çıkan Numaralar ve Sıralı Tam Liste Gündem 2024 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları: Büyük İkramiye Çıkan Numaralar ve Sıralı Tam Liste
Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı! Galatasaray Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı!
Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar Saat Kaça Kadar Açık, Yarım Gün mü? Gündem Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar Saat Kaça Kadar Açık, Yarım Gün mü?
Galatasaray ve Trabzonspor'dan erteleme talebi! Galatasaray Galatasaray ve Trabzonspor'dan erteleme talebi!
Yılbaşında Neden Hindi Kesilir? Yılbaşı Gecesi Hindi Yemenin Hikayesi ve Kökeni Gündem Yılbaşında Neden Hindi Kesilir? Yılbaşı Gecesi Hindi Yemenin Hikayesi ve Kökeni
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
2
Fenerbahçe'de Musaba için geri sayım
3
Fenerbahçe'den Mert Günok'a teklif!
4
Galatasaray'dan Onyedika için istenen bonservis!
5
Adı Galatasaray ile geçti; Fransa yolcusu!
6
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!
7
Roma'dan sürpriz fesih kararı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.