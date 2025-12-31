Müslümanlar Yılbaşı Kutlar mı? Diyanet Açıklaması

Yılbaşı kutlamak haram mı? Müslüman dünyasında yılbaşı ve Noel farkı nedir? İslam alimlerinin ve Diyanet'in yılbaşı kutlamalarına dair görüşlerini derledik.

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Türkiye'de ve İslam dünyasında "Müslümanlar yılbaşı kutlar mı, yılbaşı kutlamak günah mı?" tartışmaları yeniden gündeme oturdu. Birçok vatandaş, kültürel bir etkinlik olarak görülen yılbaşı kutlamalarının dini boyutunu ve İslamiyet'teki yerini merak ediyor. Özellikle "Hristiyan bayramı olan Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?" sorusu, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet'in açıklamaları ve konuya dair merak edilen detaylar...

Yılbaşı gecesi yaklaşırken toplumun farklı kesimlerinde "Müslüman yılbaşı kutlaması yapar mı, Mekke'nin fethi ve yılbaşı çakışması nedir?" soruları üzerine görüş alışverişi yapılıyor. Dini hassasiyeti olan vatandaşlar, inançları doğrultusunda yılbaşı gecesini nasıl geçirmeleri gerektiğini araştırırken; uzmanlar Noel ve Yılbaşı kavramlarının birbirine karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. İşte İslam dünyasında yılbaşı tartışmaları ve öne çıkan başlıklar...

İslam alimlerinin büyük çoğunluğu ve Diyanet İşleri Başkanlığı, başka kültürlere ve dinlere ait olan dini motifli kutlamaların Müslümanlar tarafından benimsenmesini uygun bulmamaktadır. Konuya dair yapılan açıklamalarda, bir Müslüman'ın kendi inanç ve değerleriyle bağdaşmayan, başka dinlerin sembollerini içeren (Noel ağacı, Noel baba figürü vb.) kutlamalardan kaçınması gerektiği vurgulanmaktadır.

Toplumda en sık karıştırılan konulardan biri Noel ile yılbaşının aynı şey olduğudur.

Noel: Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı, Hristiyanlara özgü dini bir bayramdır (25 Aralık).

Yılbaşı: Bir takvim yılının bitip diğerinin başladığı evrensel ve seküler bir dönüm noktasıdır (31 Aralık/1 Ocak). Müslümanlar için asıl dini yılbaşı ise Hicri takvime göre belirlenen Muharrem ayının birinci günüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınladığı hutbelerde genellikle yılbaşı kutlamalarının kültürel bir yozlaşmaya neden olmaması gerektiğine dikkat çekmektedir. Alkol, kumar (milli piyango vb.) ve İslam'ın haram kıldığı unsurların yer aldığı kutlamaların dini açıdan caiz olmadığı ifade edilmektedir. Bunun yerine yılın muhasebesinin yapılması ve dua ile yeni yıla girilmesi tavsiye edilmektedir.