Yurt dışı telefonlar açıldı mı? 2026 Yılbaşında telefonlar açılacak mı?

Yurt dışı telefon ne zaman açılır? sorusu yurt dışından telefon getiren kişiler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kaydettirilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde, IMEI kayıtları ile ilgili bir gelişme yaşanmış, 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi 180 güne uzatılmıştı. Peki, Yurt dışı telefonlar yılbaşında açılacak mı?



IMEI kaydı yaptırılmadığı için Türkiye'de kullanıma kapanan cihaz tekrar yurt dışına çıkıldığında o ülkede kullanılmaktadır. Ancak kapanan telefon Türkiye'de ne zaman IME kaydı yapılırsa o zamandan itibaren kullanılabilir. Dolayısıyla kaydı olmadığı için kapanan telefon sadece IMEİ kaydı yapıldıktan sonra açılmaktadır.

Ancak BTK tarafından yurt dışından gelen telefonların kullanım hakkı her yılbaşında 120 gün (4 ay) olarak sıfırlanır. IMEI kaydı olmadığı için telefonu kapananlar yılbaşından itibaren Nisan ayına kadar telefonlarını kullanabilirler. Çift sim kart yuvası olan telefonlar için ise bu süre 120+120 gündür. Yani kayıtsız telefon toplam 240 gün kullanılabilir.

BTK tarafından tanımlanan 120 gün kullanım hakkı, 1 takvim yılı için geçerlidir. Yani yılbaşında IMEI kullanım hakkınız sıfırlanacak ve telefonunuz geri açılacaktır. Böylece 120 + 120 gün şeklinde kullanıma devam edebileceksiniz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberinde ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin düzenleme yapıldığını belirterek,"120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak. Düzenleme 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek" dedi.

Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların kayıt altına alınması ve kullanımına ilişkin işlemlerin, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ" kapsamında yürütüldüğü söyledi.

Bu cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde (MCKS) kayıtlı olması gerektiğini anımsatan Uraloğlu, "Kayıt işlemleri ise ithalat ve imalat yoluyla firmalar tarafından toplu olarak veya yurt dışından yolcunun yanında getirilen cihazlar için bireysel yolla olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. Yolcunun beraberinde getirdiği elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların 120 gün süreyle kayıtsız kullanım izni bulunuyordu" ifadelerini kullandı.



Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin yaşadığı mağduriyetleri çeşitli kanallardan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ilettiğini anlatan Uraloğlu, "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan 'Kurul Kararı' ile düzenleme yapıldı" diye konuştu.