01 Ocak
C.Palace-Fulham
1-1
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
3-1
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-0
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
0-049'
01 Ocak
Brentford-Tottenham
0-053'
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştireceği kamp programıyla sürdürecek. Portekiz basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımda Rafa Silva kamp kadrosuna dahil edilmedi.

calendar 01 Ocak 2026 22:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Kasım 2025'te başlayan Rafa Silva ile ilgili sorun henüz çözüme kavuşmuş değil.

Portekizli futbolcu, yaklaşık bir ay boyunca takım antrenmanlarına katılmamıştı. Siyah-beyazlı kulübün FIFA'ya başvurmasının ardından deneyimli oyuncu yeniden idmanlara çıkmaya başladı. Ancak bu kez Rafa Silva, maç kadrolarında yer almadı.

İkinci yarı hazırlıklarına bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde start veren Beşiktaş, çalışmalarının kalan bölümünü Antalya kampında yapacak. Kamp öncesinde Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.


Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record, Rafa Silva'nın Antalya kampı için oluşturulan kadroya alınmayacağını öne sürdü.

Beşiktaş kafilesi, yarın saat 11.00'de yapılacak antrenmanın ardından özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 10 Ocak tarihine kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
