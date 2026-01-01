Dev kulüpler Bernardo Silva için sıraya girdi: 9 yıllık dönem bitiyor

Manchester City'de 9 yıldır forma giyen Bernardo Silva'nın geleceği, sözleşmesinin sonuna yaklaşılırken netlik kazanmaya başladı.Deneyimli oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılma olasılığı, Avrupa'daki transfer piyasasında büyük hareketlilik yarattı.İngiliz basını The Sun'ın aktardığına göre; City yönetimi, Silva'nın 30 Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesini bedelsiz kaybetmek yerine, devre arasında gelecek uygun teklifleri değerlendirmeye hazır.31 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalya'dan Juventus ve Milan, İspanya'dan Barcelona ve gençliğinde formasını giydiği Benfica'nın ilgisi sürüyor.Bu sezon Manchester City formasıyla 24 resmi maça çıkan Silva, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.Pep Guardiola'nın sisteminde uzun süredir kritik bir rol üstlenen Silva'nın, kariyerinin son büyük hamlesini hangi Avrupa devinde yapacağı ise merakla bekleniyor.