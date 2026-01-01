01 Ocak
C.Palace-Fulham
1-1
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
3-1
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-0
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Dev kulüpler Bernardo Silva için sıraya girdi: 9 yıllık dönem bitiyor

Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, İngiltere'de geçirdiği 9 yılın ardından takımdan ayrılma aşamasına geldi. Sözleşmesinin bitmesine yalnızca 6 ay kalan 31 yaşındaki oyuncu için Avrupa devleri devre arası transfer döneminde harekete geçti.

calendar 01 Ocak 2026 22:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dev kulüpler Bernardo Silva için sıraya girdi: 9 yıllık dönem bitiyor
Manchester City'de 9 yıldır forma giyen Bernardo Silva'nın geleceği, sözleşmesinin sonuna yaklaşılırken netlik kazanmaya başladı.

Deneyimli oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılma olasılığı, Avrupa'daki transfer piyasasında büyük hareketlilik yarattı.

İngiliz basını The Sun'ın aktardığına göre; City yönetimi, Silva'nın 30 Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesini bedelsiz kaybetmek yerine, devre arasında gelecek uygun teklifleri değerlendirmeye hazır.


31 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalya'dan Juventus ve Milan, İspanya'dan Barcelona ve gençliğinde formasını giydiği Benfica'nın ilgisi sürüyor.

Bu sezon Manchester City formasıyla 24 resmi maça çıkan Silva, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Pep Guardiola'nın sisteminde uzun süredir kritik bir rol üstlenen Silva'nın, kariyerinin son büyük hamlesini hangi Avrupa devinde yapacağı ise merakla bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
