Milli Piyango Bilet Satışı Ne Zaman Bitiyor? 2026 Yılbaşı Çekilişi Biletleri Saat Kaça Kadar Alınabilir?
2026 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne zaman kapanıyor? Çeyrek, yarım ve tam bilet satışları bugün saat kaçta sona erecek? İşte Milli Piyango bilet satış saati.
Büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca kişi, "Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, son bilet alma saati kaç?" sorularına kilitlenmiş durumda. 2026 yılına milyoner olarak girme şansını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 31 Aralık Çarşamba günü boyunca bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Arama motorlarında "Yılbaşı bileti bugün kaça kadar satılıyor, online bilet satışı ne zaman kapanacak?" sorguları yoğunluk kazanırken, Milli Piyango İdaresi ve işletmeci kuruluşun belirlediği takvim açıklandı. İşte yılbaşı özel çekilişi öncesi bilet satışına dair tüm detaylar...

31 Aralık yılbaşı akşamı yapılacak olan dev çekiliş öncesi "Bilet satışları bitti mi, yarım ve çeyrek bilet hala var mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Hem fiziksel bayilerden hem de dijital platformlardan bilet almak isteyenler için belirlenen kapanış saatleri, çekilişin başlama saatiyle koordineli olarak ilerliyor. Vatandaşlar, ikramiye tutarının büyüklüğü nedeniyle son dakikaya kadar şanslarını denemek için bilet satış noktalarını takip ediyor. İşte 31 Aralık 2025 Milli Piyango bilet satış saati ve çekiliş takvimi...

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI SAAT KAÇTA BİTİYOR?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü Milli Piyango bilet satışı, hem gezici bayilerde hem de sabit bayilerde genellikle saat 14:00 ile 16:00 arasında sona ermektedir. Ancak bilet stoklarının durumuna ve il bazındaki yoğunluğa göre bayilerdeki satış süresi değişkenlik gösterebilir. Biletlerin tükenmesi durumunda fiziksel satışlar bu saatten daha önce de bitebilir.

ONLİNE (DİJİTAL) BİLET SATIŞI NE ZAMAN KAPANACAK?
Fiziksel bayilere gitme imkanı olmayanlar için online bilet satışı büyük bir kolaylık sağlıyor. Milli Piyango'nun resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden dijital bilet satışları, genellikle çekilişin başlayacağı ana kadar devam etmektedir. Ancak teknik yoğunluk yaşanmaması adına dijital bilet alımlarının 31 Aralık günü saat 15:00'e kadar tamamlanması önerilmektedir.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık akşamı gün boyunca farklı kategorilerde devam edecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise akşam saatlerinde, canlı yayında gerçekleştirilecek. Bilet satışları kapandıktan kısa bir süre sonra ilk sonuçlar Milli Piyango sonuç sorgulama ekranına yansımaya başlayacaktır.
