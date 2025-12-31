Haber Tarihi: 31 Aralık 2025 21:00 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 21:00

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Açıklandı | 800 Milyon TL Kazandıran Şanslı Numaralar ve Sorgulama Ekranı

2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu! 800 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar ile sıralı tam liste sorgulama ekranı burada.

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Açıklandı | 800 Milyon TL Kazandıran Şanslı Numaralar ve Sorgulama Ekranı
Abone Ol

Milli Piyango 2026 sonuçları açıklandı! 31 Aralık gecesi çekilen 800 milyon liralık büyük ikramiye kime çıktı? Amorti ve tam liste Milli Piyango bilet sorgulama motoru.

Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla beklediği "2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?" soruları cevabını buldu. 31 Aralık 2025 gecesi noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, toplamda 4 milyar 644 milyon TL'yi aşan dev ikramiye dağıtıldı. Arama motorlarında "Milli Piyango bilet sorgulama 2026" ve "amorti çıkan rakamlar" aramaları rekor kırarken, 800 milyon TL'lik rekor ikramiyenin sahibi de belli oldu. İşte 2026 yılbaşı özel çekilişinde kazandıran şanslı numaralar ve sıralı tam liste...

Yeni yılın ilk anlarında zengin olma hayali kuran bilet sahipleri "Büyük ikramiye hangi illere çıktı, çeyrek bilet mi kazandı?" yanıtını araştırıyor. Milli Piyango Online ve televizyon kanallarından canlı yayınlanan çekilişle birlikte amorti, teselli ve büyük ikramiye tutarları anlık olarak sisteme yansıdı. Vatandaşlar, Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı üzerinden bilet numaralarını girerek ikramiye durumlarını kontrol edebiliyor. İşte 2026 yılbaşı gecesinin tüm kazananları ve bilet sorgulama detayları...

2026 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NUMARASI

31 Aralık gecesi saat 23:30'da yapılan büyük final çekilişinde, 800 milyon TL değerindeki dev ikramiyeyi kazanan şanslı numara belirlendi. Büyük ikramiye tam, yarım veya çeyrek bilet durumuna göre talihliler arasında paylaştırılacak.

  • Büyük İkramiye Kazanan Numara: (Henüz tam çekiliş anında iseniz TV ve resmi siteyi takip ediniz, sonuçlar sisteme düşer düşmez biletinizi sorgulayın.)

2026 AMORTİ RAKAMLARI HANGİLERİ?

Bilet parasını geri kazandıran, teselli kaynağı amorti numaraları yılın ilk şanslı rakamları oldu. 2026 yılbaşı çekilişinde biletin son rakamına göre amorti kazanan numaralar:

  • Amorti Numaraları: (Resmi sonuçlara göre biletinizin son hanesini kontrol ediniz.)

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA VE TAM LİSTE

Biletinize ne kadar ikramiye çıktığını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Milli Piyango Online resmi internet sitesine gidin.



  2. "Bilet Sorgula" sekmesine tıklayarak bilet üzerindeki 6 veya 7 haneli numarayı girin.

  3. "Sıralı Tam Liste" üzerinden tüm kategorilerde kazanan numaraları Excel veya PDF formatında inceleyin.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Açıklandı | 800 Milyon TL Kazandıran Şanslı Numaralar ve Sorgulama Ekranı Gündem 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Açıklandı | 800 Milyon TL Kazandıran Şanslı Numaralar ve Sorgulama Ekranı
Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı! Liverpool Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı!
Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca Chelsea Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca
Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı! Galatasaray Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı!
Carragher: 'Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!' Arsenal Carragher: "Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!"
Real Madrid'de Brahim Diaz'a 2030'a kadar sözleşme! Real Madrid Real Madrid'de Brahim Diaz'a 2030'a kadar sözleşme!
Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı! Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı!
Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti Galatasaray Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
2
Fenerbahçe'de Musaba için geri sayım
3
Fenerbahçe'den Mert Günok'a teklif!
4
Galatasaray'dan Onyedika için istenen bonservis!
5
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!
6
Adı Galatasaray ile geçti; Fransa yolcusu!
7
Galatasaray'da cazip aday Ugarte!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.