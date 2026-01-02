Borussia Dortmund'da Salih Özcan gelişmesi

Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Alman ekibinde bu sezon istediği süreyi bulamayan ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu, takımının Marbella'da (İspanya) yapacağı kampın kadrosuna dahil edildi.
Öte yandan Alman ekibi, transfer görüşmesi yapan Pascal Gross'un kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika sahada kalabildi.
Alman ekibinde bu sezon istediği süreyi bulamayan ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu, takımının Marbella'da (İspanya) yapacağı kampın kadrosuna dahil edildi.
Öte yandan Alman ekibi, transfer görüşmesi yapan Pascal Gross'un kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika sahada kalabildi.