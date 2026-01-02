02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Borussia Dortmund'da Salih Özcan gelişmesi

Borussia Dortmund forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Salih Özcan, Alman ekibinin Marbella kampı kadrosuna dahil edildi.

calendar 02 Ocak 2026 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Alman ekibinde bu sezon istediği süreyi bulamayan ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu, takımının Marbella'da (İspanya) yapacağı kampın kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan Alman ekibi, transfer görüşmesi yapan Pascal Gross'un kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika sahada kalabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
