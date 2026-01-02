Sergio Ramos eski takımını satın alıyor!

Futbol tarihinin efsanelerinden Sergio Ramos, kariyerine başladığı LaLiga ekibi Sevilla'yı satın almaya karar verdi.



İspanya basınından COPE'nin haberine göre; Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için resmi teklifte bulunduğu aktarıldı.



Sevilla kulübünün mevcut hissedarlarından Ramos'un teklifine henüz bir geri dönüş gerçekleşmedi.



Öte yandan haberde, Ramos'un teklifinin masaya gelen teklifler arasında en büyük olduğu da ifade edildi.



