02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Sergio Ramos eski takımını satın alıyor!

Sergio Ramos, kariyerine başladığı LaLiga ekibi Sevilla'yı satın almaya karar verdi.

calendar 02 Ocak 2026 21:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Futbol tarihinin efsanelerinden Sergio Ramos, kariyerine başladığı LaLiga ekibi Sevilla'yı satın almaya karar verdi.

İspanya basınından COPE'nin haberine göre; Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için resmi teklifte bulunduğu aktarıldı.

Sevilla kulübünün mevcut hissedarlarından Ramos'un teklifine henüz bir geri dönüş gerçekleşmedi.

Öte yandan haberde, Ramos'un teklifinin masaya gelen teklifler arasında en büyük olduğu da ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
