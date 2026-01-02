Haber Tarihi: 02 Ocak 2026 10:45 -
Güncelleme Tarihi:
02 Ocak 2026 10:45
2 Ocak Cuma Borsa Açık mı? Bugün Borsa İstanbul (BIST) İşlem Yapıyor mu?
2 Ocak Cuma borsa açık mı? 1 Ocak yılbaşı tatili sonrası Borsa İstanbul'un (BIST) açılış saati ve bugün piyasalarda işlem yapılıp yapılmayacağına dair detaylar.
Yılın ilk resmi tatili olan 1 Ocak'ın ardından yatırımcılar gözlerini piyasalara dikti. "2 Ocak Cuma borsa açık mı, bugün Borsa İstanbul işlem yapıyor mu?" soruları, portföylerini yönetmek ve yeni yılın ilk fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 1 Ocak Perşembe günü tüm piyasalar tatil nedeniyle kapalıyken, 2 Ocak Cuma gününün mesai düzeni yatırım dünyasının ana gündem maddesi haline geldi. İşte Borsa İstanbul (BIST) 2026 yılbaşı sonrası çalışma saatleri...
2 Ocak Cuma sabahı piyasa ekranlarını açanlar "Borsa bugün saat kaçta açılıyor, hisse alım satımı başladı mı?" yanıtını araştırıyor. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan 2026 yılı resmi tatil takvimine göre, yılbaşı tatili sadece bir günle sınırlı kalıyor. Bu durum, borsa yatırımcıları için yeni yılın ilk işlem gününün geldiğini işaret ediyor. Bankalar ve kamu kurumlarıyla paralel şekilde işleyen borsa takviminde bugün hangi işlemlerin yapılacağı ve seans saatleri netleşti. İşte 2 Ocak 2026 piyasa açılış detayları...2 OCAK CUMA BUGÜN BORSA AÇIK MI?Evet, 2 Ocak 2026 Cuma günü Borsa İstanbul açıktır. 1 Ocak Perşembe günü kutlanan yılbaşı tatilinin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası, VİOP ve Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlemler kaldığı yerden devam etmektedir. Bugün resmi tatil olmadığı için borsa normal mesai düzeninde hizmet vermektedir.BORSA İSTANBUL BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILDI?Borsa İstanbul, haftanın son işlem günü olan 2 Ocak Cuma sabahı standart seans saatlerine göre açılışını gerçekleştirdi:Açılış Seansı: Saat 09:40 itibarıyla emir toplama işlemleri başladı.Sürekli İşlem: Saat 10:00'dan itibaren hisse senetlerinde sürekli işlem yöntemiyle alım-satımlar aktif hale geldi.Kapanış: Piyasa saat 18:00'de yapılacak kapanış seansıyla haftayı noktalayacak.TAKAS TARİHLERİNE DİKKAT!Yılbaşı tatili nedeniyle takas tarihlerinde yaşanan kaymalar bugün sona eriyor. Yatırımcıların bilmesi gereken takas düzeni şu şekildedir:
30 Aralık Salı günü yapılan işlemlerin takası bugün (2 Ocak Cuma) gerçekleştirilecektir.31 Aralık Çarşamba günü yapılan işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi gününe sarkacaktır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.