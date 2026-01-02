Antalyaspor, Sami Uğurlu'yu duyurdu!

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdiğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:2021-22 sezonunda Kasımapaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 2023 yılında Bandırmaspor'da görev aldı. 2023-2024 sezonunda tekrar Kasımpaşa'nın başına geçen teknik adam, 2024-25 sezonunda ise Alanyaspor'u çalıştırdı.

Öte yandan Antalyaspor'un teknik direktör arayışı sürecinde Volkan Demirel ile anlaşmaya oldukça yaklaştığı, ancak yapılan görüşmelerin son aşamada sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine yönetim, tercihini Sami Uğurlu'dan yana kullandı.



