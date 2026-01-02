02 Ocak
Antalyaspor, Sami Uğurlu'yu duyurdu!

Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.

calendar 02 Ocak 2026 17:51 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 17:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş Geldin Sami Uğurlu. Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. "


2021-22 sezonunda Kasımapaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 2023 yılında Bandırmaspor'da görev aldı. 2023-2024 sezonunda tekrar Kasımpaşa'nın başına geçen teknik adam, 2024-25 sezonunda ise Alanyaspor'u çalıştırdı.

VOLKAN DEMİREL OLMADI

Öte yandan Antalyaspor'un teknik direktör arayışı sürecinde Volkan Demirel ile anlaşmaya oldukça yaklaştığı, ancak yapılan görüşmelerin son aşamada sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine yönetim, tercihini Sami Uğurlu'dan yana kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
