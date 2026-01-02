Mikel Arteta'dan liderlik mesajı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ligde oynayacakları Bournemouth maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
LİDERLİK VE ŞAMPİYONLUK
Ligde lider durumda bulunmalarını değerlendiren Arteta, "Bu bizim şu andaki konumumuz ve bulunduğumuz yerden memnunuz. Ama her zaman daha iyi olabilir. Her zaman geliştirmemiz gereken alanlar var. Şu anda odaklandığımız Bournemouth ile oynayacağımız maç. Onları yenmenin herhangi bir rakip için ne kadar zor olduğunu biliyoruz." dedi.
İspanyol teknik adam, ligin ilk yarısında sadece iki mağlubiyet almalarının şampiyonluğa giden yolda önemli olup olmadığının sorulmasının ardından, "Evet ama henüz ocak ayının başındayız. Daha beş ay ve yapmamız gereken çok şey var." diye konuştu.
LİGDE SON DURUM
Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal'in 19 maç sonunda 45 puanı bulunuyor. Arsenal'in en yakın rakibi Manchester City'nin puanı ise 41.
