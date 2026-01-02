02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Mikel Arteta'dan liderlik mesajı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ligdeki liderlikle ilgili konuştu. Arteta, liderlikten memnun olduklarını ancak ligde daha uzun bir süre olduğunu söyledi.

02 Ocak 2026 16:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mikel Arteta'dan liderlik mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ligde oynayacakları Bournemouth maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

LİDERLİK VE ŞAMPİYONLUK

Ligde lider durumda bulunmalarını değerlendiren Arteta, "Bu bizim şu andaki konumumuz ve bulunduğumuz yerden memnunuz. Ama her zaman daha iyi olabilir. Her zaman geliştirmemiz gereken alanlar var. Şu anda odaklandığımız Bournemouth ile oynayacağımız maç. Onları yenmenin herhangi bir rakip için ne kadar zor olduğunu biliyoruz." dedi.

İspanyol teknik adam, ligin ilk yarısında sadece iki mağlubiyet almalarının şampiyonluğa giden yolda önemli olup olmadığının sorulmasının ardından, "Evet ama henüz ocak ayının başındayız. Daha beş ay ve yapmamız gereken çok şey var." diye konuştu.

LİGDE SON DURUM


Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal'in 19 maç sonunda 45 puanı bulunuyor. Arsenal'in en yakın rakibi Manchester City'nin puanı ise 41.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
