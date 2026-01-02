Roma, Atletico Madrid ile el sıkıştı

ANLAŞMANIN MALİ DETAYLARI

RASPADORI'YE 3.5 MİLYON EURO MAAŞ

ATLETICO, 22 MİLYON EURO ÖDEDİ

Roma, Giacomo Raspadori'nin transferi için Atletico Madrid ile anlaşmak üzere...Marca'da yer alan habere göre; Kulüpler, zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması üzerinde son rötuşları yapıyor.Roma ve Atletico Madrid, Giacomo Raspadori için anlaşmaya bir adım kaldı. Son saatlerde taraflar arasında yeni temaslar gerçekleşti ve iki kulüp arasındaki sözlü anlaşma neredeyse tamamlandı.Müzakereler, zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu bir kiralama ile sonuçlanacak. Bu formül, Roma'nın hemen kalıcı bir finansal taahhütte bulunmadan hücumunu güçlendirmesine olanak tanıyacak. Atletico ise bu sayede İtalyan futbolcu için geçici bir çıkış yolu bulmuş olacak.Yapılan anlaşmaya göre Roma, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek, Raspadori'nin bonservisini almak isterse 19 milyon Euro daha ödeyecek.Kulüpler arasında anlaşmaya varılmasının ardından, bir sonraki adım Raspadori'nin Roma ile kişisel sözleşmesinin detaylarını tamamlamak olacak.Roma, Raspadori'ye 2030'a kadar sürecek bir sözleşme için yıllık 3.5 milyon Euro maaş önermişti.Forvet arkası ve forvet bölgesinde oynayan 25 yaşındaki İtalyan yıldız, 2025 yazında 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı Napoli'den Atletico Madrid'e transfer olmuştu.Raspadori, bu sezon oynadığı 14 maçta 406 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 3 asist yaptı.