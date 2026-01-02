Galatasaray, Ugarte'yi bekletiyor; üç aday daha var

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray , Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle talep ettiği defansif orta saha transferini bitirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı futbolcu için önemli aşama kaydetti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 24 yaşındaki Ugarte için Manchester United'a 25 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Kırmızı Şeytanlar'ın ise bu rakamı yeterli bulmadığı ve en az 30 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ederken, Galatasaray cephesi oyuncuyu düzenli forma şansı ve Avrupa hedefleriyle ikna etmeye çalışıyor.

ANLAŞMAYA EN YAKIN İSİM, ANCAK...

Yönetimin şu ana kadar yaptığı görüşmelerde anlaşmaya en yakın ismin Manuel Ugarte olduğu öğrenildi.

Ancak transfer listesinde yer alan diğer adaylarla temaslar netleşmeden, Ugarte transferinin resmiyet kazanmasının düşünülmediği ortaya çıktı.

Manchester United'ın sezonun ikinci yarı planlamasında yer almayan Ugarte'nin, kiralık olarak Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.

NEVES, ONYEDIKA, EDERSON'DA SON DURUM

Öte yandan Okan Buruk'un transfer listesinin üst sıralarında yer alan Ruben Neves, Raphael Onyedika ve Ederson için görüşmelerin sürmesi nedeniyle Ugarte transferinde temkinli bir politika izleniyor.

Diğer adaylardan olumlu sonuç alınamaması halinde, Manuel Ugarte'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Manchester United formasıyla 13 karşılaşmada görev alan Uruguaylı orta saha oyuncusunun transfer sürecinin, İngiliz ekibinin kiralama ve opsiyon şartlarına yaklaşımına göre kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.