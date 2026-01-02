02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Pep Guardiola'dan Enzo Maresca yorumu!

Pep Guardiola, Manchester City'de çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, Chelsea'nin teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırmasını eleştirdi.

calendar 02 Ocak 2026 17:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Pep Guardiola'dan Enzo Maresca yorumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Pep Guardiola, Manchester City teknik direktörü olarak görev yapmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgularken, Chelsea'nin Enzo Maresca ile yollarını ayırmasına da değindi.

"CHELSEA ÇOK İYİ BİR İNSANI KAYBETTİ"

İspanyol teknik adam, Maresca'nın gönderilmesiyle ilgili olarak, "Chelsea inanılmaz bir teknik adamı ve çok iyi bir insanı kaybetti. Bu, kulüp yönetiminin kararı. Söyleyebileceğim başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"MANCHESTER CITY'DE MUTLUYUM"



Kendi durumu hakkında da konuşan Guardiola, Manchester City'de gördüğü destekten memnuniyetini dile getirdi:

"Şu an bulunduğum kulüpte olmaktan dolayı çok şanslıyım. Kulübüm inanılmaz. Bir sözleşmem var, mutluyum ve takımımla birlikte mücadele etmek istiyorum. Yönetim bana saygı duyuyor. Geçen sezon üç ay boyunca maç kazanamadığımız bir dönemde bile beni desteklediler."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.