Eintracht Frankfurt'a 21'lik yeni takviye

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, kadrosunu Hoffenheim II'den Ayoube Amaimouni-Echghouyab ile güçlendirdi.Eintracht Frankfurt'tan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Hoffenheim II ile anlaşma sağlandığı ve genç oyuncuyla 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.Hoffenheim II'de bu sezon 18 maçta süre bulan Ayoube Amaimouni-Echghouyab, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.