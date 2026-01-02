02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Eintracht Frankfurt'a 21'lik yeni takviye

Eintracht Frankfurt, Hoffenheim II'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ayoube Amaimouni-Echghouyab'ı kadrosuna kattı.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, kadrosunu Hoffenheim II'den Ayoube Amaimouni-Echghouyab ile güçlendirdi.

Eintracht Frankfurt'tan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Hoffenheim II ile anlaşma sağlandığı ve genç oyuncuyla 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hoffenheim II'de bu sezon 18 maçta süre bulan Ayoube Amaimouni-Echghouyab, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
