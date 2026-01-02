02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Borussia Mönchengladbach'tan savunmaya Takai hamlesi

Borussia Mönchengladbach, Tottenham'dan savunma oyuncusu Kota Takai'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

calendar 02 Ocak 2026 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna takviye gerçekleştirdi.

Alman ekibi, Tottenham'dan savunma oyuncusu Kota Takai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Borussia Mönchengladbach, Japon stoper Kota Takai'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Takai, Alman ekibinin Belek'te gerçekleştireceği kampa katılacak.

21 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Tottenham'da forma şansı bulamamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
