Borussia Mönchengladbach'tan savunmaya Takai hamlesi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna takviye gerçekleştirdi.
Alman ekibi, Tottenham'dan savunma oyuncusu Kota Takai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Borussia Mönchengladbach, Japon stoper Kota Takai'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Takai, Alman ekibinin Belek'te gerçekleştireceği kampa katılacak.
21 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Tottenham'da forma şansı bulamamıştı.
