02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Veysel Bilen: "Fenerbahçe'yi geçip final istiyoruz"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi konuştu.

calendar 02 Ocak 2026 14:40
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Veysel Bilen: 'Fenerbahçe'yi geçip final istiyoruz'
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 6 Ocak Salı günü Fenerbahçe'ye karşı Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacakları Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
 
Fenerbahçe karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirten Veysel Bilen, "Zaten Samsunpor'un oynadığı her maçta sahaya kazanmak için çıkıyor. Bu maça da iyi hazırlanıyoruz. Eksiklerimize rağmen, takımda bulunan arkadaşlarımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ve camiamıza yakışır bir mücadeleyi ortaya koyacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.
 
'YENİ YILDA HEDEFİMİZ, GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK'
 
Süper Kupa başarı gösterip ikinci döneme en iyi şekilde başlamak istediklerini söyleyen Bilen, "Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz. Olursa neden bir Süper Kupa'mız olmasın? İkinci yarı başında takımımızı ve camiayı moral açısından güzel yönde etkileyeceğini biliyoruz. Yeni yılda hedefimiz, geçen yıl ligde yakaladığımız başarıyı tekrarlayarak Avrupa kupalarına katılım sağlayacak bir sıralamada ligi tamamlamak. İkinci bir hedef olarak da Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz. Transfer çalışmaları da bugünden itibaren resmi şekilde başladı. İlerleyen dönemde hep birlikte takımımızın yapacağı transfer çalışmalarını izleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
