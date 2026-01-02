Galatasaray'da Kazımcan Karataş formayı kaptı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynayacağı maçta sol bekte Kazımcan Karataş'a şans verecek.
Teknik Direktör Okan Buruk, cezası sona eren Eren Elmalı yerine genç oyuncuyu sahaya sürmeyi planlıyor.
Kazımcan, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor ve Kasımpaşa maçlarında ilk 11'de görev almış, Antalyaspor karşılaşmasında ikinci yarıda sahaya çıkmıştı.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen genç sol bek, gösterdiği performansla teknik heyetten olumlu puan topladı.