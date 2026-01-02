02 Ocak
Milan, Niclas Füllkrug'u açıkladı

Milan, West Ham United'dan Alman golcü Niclas Füllkrug'un transferini açıkladı.

02 Ocak 2026 15:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Niclas Füllkrug'u açıkladı
Milan, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte hücum hattına takviye yaptı

Massimiliano Allegri yönetiminde bu sezon yeniden zirve mücadelesi veren İtalyan ekibi, kadrosunu Niclas Füllkrug ile güçlendirdi.

Milan, West Ham United'dan Alman golcüyü satın alma opsiyonuyla kiraladı.

West Ham United forması altında bu sezon 9 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, gol sevinci yaşayamadı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
