Fatih Yiğit Şanlıtürk, Erciyes 38 FK'da

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Erciyes 38 FK, Zonguldakspor'dan Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü renklerine bağladı.

calendar 02 Ocak 2026 14:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fatih Yiğit Şanlıtürk, Erciyes 38 FK'da
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Zonguldakspor forması giyen Fatih Yiğit Şanlıtürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Kayseri temsilcisi devre arası kampında da takıma yeni transferler kazandırıyor.


Mavi-siyahlı ekip son olarak Zonguldakspor forması giyen Fatih Yiğit Şanlıtürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Erciyes 38 FK'nın Antalya kampına katıldı.

Fatih Şanlıtürk, bu sezon Zonguldakspor forması ile 14 maça çıkarken, 3 gol 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

