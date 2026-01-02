Brentford, yenilmezlik serisini Tottenham karşısında sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brentford, Tottenham'ı ağırladı.
Brentford Community Stadium'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu beraberlikle beraber Brentford'un ligdeki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.
Bu sonuçla birlikte Brentford, ligdeki puanını 27 yaparken Tottenham'ın puanı 26 oldu.
Brentford, ligin gelecek haftasında Everton deplasmanına gidecek. Tottenham ise Sunderland'i ağırlayacak.
