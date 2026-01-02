02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Malachi Flynn Türkiye Milli Takımı'nın yeni oyun kurucusu olma yolunda

Eski NBA ve aktif Bahçeşehir Koleji oyuncusu Flynn, sezonun ilk yarısında gösterdiği etkili performansla Milli Takımın yeni "guard" arayışına çözüm olabilir

calendar 02 Ocak 2026 11:15 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 11:17
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Malachi Flynn, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın yeni devşirme oyuncusu olması bekleniyor.

Haber, 2026 yılının ilk gününde Türkiye'deki Sports TV kanalının "Fast Break" programında duyuruldu.

Ümit Avcı'nın haberine görev Flynn, Türk milli takımındaki devşirme geleneğini sürdürecek. Bobby Dixon, Scottie Wilbekin ve Shane Larkin gibi Türkiye'de iz bırakmış oyuncuların Türk vatandaşı olarak Milli takımda boy göstermesinden sonra şimdi gözler Malachi Flynn'e çevrildi.

Eski NBA oyuncusu şu anda Bahçeşehir Koleji'nde forma giyiyor ve hem Türkiye BSL Ligi'nde hem de BKT EuroCup'ta öne çıkan bir isim konumunda yer alıyor.


Shane Larkin'in 33 yaşında olması nedeniyle gelecekteki turnuvalar için Milli Takım'da genç ve dinamik oyun kurucu boşluğunu Flynn doldurabilir.


Flynn'in Şubat, Mart, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak FIBA Elemeleri'ne katılması bekleniyor. Türk milli takımında hedef Flynn'in Alperen Şengün ile bu eleme maçlarında uyum yakalamasını sağlamak olacak.

Ülkemizi NBA'de temsil eden Alperen Şengün liderliğindeki Türkiye Basketbol Milli Takımı, Eurobasket 2025'te gümüş madalya kazanmıştı. Bu, milli takım adına FIBA yarışmalarında kazanılan üçüncü madalya olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
