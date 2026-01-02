Malachi Flynn Türkiye Milli Takımı'nın yeni oyun kurucusu olma yolunda

Malachi Flynn, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın yeni devşirme oyuncusu olması bekleniyor.Haber, 2026 yılının ilk gününde Türkiye'deki Sports TV kanalının "Fast Break" programında duyuruldu.Ümit Avcı'nın haberine görev Flynn, Türk milli takımındaki devşirme geleneğini sürdürecek. Bobby Dixon, Scottie Wilbekin ve Shane Larkin gibi Türkiye'de iz bırakmış oyuncuların Türk vatandaşı olarak Milli takımda boy göstermesinden sonra şimdi gözler Malachi Flynn'e çevrildi.Eski NBA oyuncusu şu anda Bahçeşehir Koleji'nde forma giyiyor ve hem Türkiye BSL Ligi'nde hem de BKT EuroCup'ta öne çıkan bir isim konumunda yer alıyor.Shane Larkin'in 33 yaşında olması nedeniyle gelecekteki turnuvalar için Milli Takım'da genç ve dinamik oyun kurucu boşluğunu Flynn doldurabilir.Flynn'in Şubat, Mart, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak FIBA Elemeleri'ne katılması bekleniyor. Türk milli takımında hedef Flynn'in Alperen Şengün ile bu eleme maçlarında uyum yakalamasını sağlamak olacak.Ülkemizi NBA'de temsil eden Alperen Şengün liderliğindeki Türkiye Basketbol Milli Takımı, Eurobasket 2025'te gümüş madalya kazanmıştı. Bu, milli takım adına FIBA yarışmalarında kazanılan üçüncü madalya olmuştu.