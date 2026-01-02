Salih Uçan, Kocaelispor yolunda

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, ara transferin başlamasıyla birlikte harekete geçti.
Selçuk İnan'ın ekibi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve orta sahasına transfer yapmak istiyor.
HEDEF SALİH UÇAN
Orta sahaya deneyimli bir oyuncu arayan Kocaelispor, Beşiktaş'tan Salih Uçan ile ilgileniyor.
Kocaelispor, 31 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etti.
BU SEZON 7 MAÇ
Salih Uçan, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta süre buldu.
