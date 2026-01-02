02 Ocak
Salih Uçan, Kocaelispor yolunda

Kocaelispor, Beşiktaş'tan Salih Uçan transferinde önemli mesafe kat etti.

calendar 02 Ocak 2026 11:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Salih Uçan, Kocaelispor yolunda
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, ara transferin başlamasıyla birlikte harekete geçti.

Selçuk İnan'ın ekibi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve orta sahasına transfer yapmak istiyor.

HEDEF SALİH UÇAN

Orta sahaya deneyimli bir oyuncu arayan Kocaelispor, Beşiktaş'tan Salih Uçan ile ilgileniyor.

Kocaelispor, 31 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etti.

BU SEZON 7 MAÇ

Salih Uçan, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta süre buldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
