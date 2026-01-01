01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Real Madrid, Vinicius ile yeniden masaya oturuyor

Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile yeniden sözleşme görüşmelerine başlayacak.

calendar 01 Ocak 2026 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Vinicius ile yeniden masaya oturuyor
Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior için yeniden harekete geçti.

AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devi, Vinicius Junior ile yeni sözleşme için yeniden görüşmelere başlayacak.

FARK YÜZDE 15

Real Madrid'de şu anda kulüp tarafından yapılan teklif ile Vinicius Junior'un maaş beklentisi arasında yüzde 15 fark olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELER DURMUŞTU


25 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için daha önce de görüşen Real Madrid, Vinicius Junior'un yüksek maaş beklentisinin ardından o görüşmeleri durdurmuştu.

Real Madrid'in, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Vinicius Junior'u takımda tutmak istediği ve Brezilyalı yıldızın da kalmaktan yana olduğu yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Vinicius Junior, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
