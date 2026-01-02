02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Kenan Yıldız Liverpool'a, Salah Galatasaray'a!

Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah için Galatasaray harekete geçti.

calendar 02 Ocak 2026 09:32 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 09:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız Liverpool'a, Salah Galatasaray'a!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da transferde çizilecek rota belirlenmiş durumda. Orta alanı kiralık bir isimle sezon sonuna kadar geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar, önemli yıldızlara bütçe ayıracak.
 
Bu isimlerin başında ise Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah geliyor.
 
Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 33 yaşındaki futbolcu, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile yaşadığı sorunların ardından İngiltere'den ayrılık kararı almıştı.
 
İkili arasındaki sorunlar hafiflese de Arne Slot, Mohamed Salah'a eskisi gibi bakmıyor.
 
GALATASARAY ACELE ETMİYOR
 
Şimdilik tamamen Afrika Uluslar Kupası'na odaklanan Salah'ın kulübüyle 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyor.
 
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu daha önce ara transfer döneminde acele etmeyeceklerini ve transfer döneminin son günlerini beklediklerini söylemişti. 

EĞER ŞARTLAR OLUŞURSA...
 
2026'nın ilk çileği olarak Salah'ı ara dönemde getirmeye çalışacak. Ancak şartlar oluşmazsa Salah ile haziranda masaya oturulacak. Yaza kadar Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah da önündeki seçenekleri değerlendirecek.
 
ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
 
Mohamed Salah'ın geleceğine yön vermek için önünde iki seçenek bulunuyor.
 
Ya Avrupa'da kalıp Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı seçecek ya da geçen sezon da yüksek maaş teklifleri aldığı Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak.
 
Eğer çok büyük bir maaş farkı olmazsa Salah'ın Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı biliniyor.
 
RAMS PARK'IN BÜYÜK HAYRANI
 
Bu sezon RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Liverpool maçında Mohamed Salah da forma giymişti.
 
Tribünleri dolduran ve inanılmaz bir destek veren taraftarlara hayran kalan Salah, karşılaşma bitiminde İngiltere'den tanıdığı İlkay Gündoğan'a, "Taraftarlar inanılmaz. Atmosfer hep böyle mi?" diye sormuştu.
 
LIVERPOOL KENAN YILDIZ'I DÜŞÜNÜYOR
 
Salah'ın yerine oyuncu arayışlarına başlayan Liverpool, Juventus forması giyen milli yıldızımın Kenan Yıldız ile ilgileniyor. 
 
Tuttosport'un haberine göre İngilizler, Salah'ın yerine almak için Kenan'a 100 milyon euro ödemeye hazırlanıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.